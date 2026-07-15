Биологи обнаружили 309 организмов на пластиковой крышке, приплывшей в Японию из Филиппин

Биологи обнаружили на пластиковой крышке от бутылки сообщество из 309 организмов, которые переместились с Филиппин к берегам Японии. Анализ одного объекта показал, что даже мелкий фрагмент пластика служит транспортом для множества видов, включая инвазивные, позволяя им преодолевать океанские расстояния. Работа подтверждает роль пластикового загрязнения в изменении географического распределения морских существ, но базируется на изучении единичного образца.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Человек с пластиковой посудой

Кто заселил пластик

На крышке диаметром 3,5 сантиметра исследователи нашли 11 видов существ из девяти таксонов. Плотность заселения составила около 10 особей на один квадратный сантиметр. Основную часть сообщества составили многощетинковые черви, плоские черви, мшанки, ракообразные и фораминиферы.

Центральным элементом экосистемы стал девятисантиметровый червь Eunice bipapillata. Он создал на внутренней стороне крышки слизистую трубку, которая превратила плоский пластик в объемное жилище. Эта конструкция стала убежищем для других организмов: в ней обнаружили двух плоских червей Acotylea sp., которые обычно живут на морском дне, и двух мелких многощетинковых червей Platynereis sp.

Также на поверхности зафиксированы 235 сидячих червей Spirorbis spp., образовавших плотную белую корку, 23 колонии мшанок и 19 ракообразных. В общей сложности на объекте соседствовали как типичные океанические "обрастатели", так и прибрежные виды.

Как изучали образец

Исследование провели биологи из Нагойского университета под руководством Наото Джими. В 2022–2023 годах команда собирала объекты, дрейфующие на поверхности воды в Тихом океане у берегов Южной Японии, используя нейстонную сеть (сеть для сбора организмов из верхнего слоя воды).

После обнаружения крышки ее доставили в лабораторию. Для определения видового состава ученые использовали два метода: микроскопию и генетический анализ. Это позволило точно идентифицировать даже мелкие колонии и отдельных особей.

"Обнаружение на пластике видов, которые ранее не фиксировались на подобных объектах, указывает на то, что спектр организмов, способных к пассивному перемещению по океану, расширяется", — отметил биолог Андрей Ворошилов.

Почему пластик опаснее дерева

Перенос организмов на дрейфующих предметах происходил в природе и до появления человека — например, на стволах деревьев. Однако между природными объектами и пластиком есть принципиальная разница в сроках разложения.

Объект Особенность переноса Природные объекты (дерево) Быстро разлагаются, ограничивают дистанцию перемещения. Пластиковые фрагменты Долговечны, дрейфуют годами, переносят виды между континентами.

Эта долговечность превращает пластиковый мусор в эффективный конвейер по доставке чужеродных видов в новые регионы.

Риски для экосистем

Распространение организмов за пределы их естественного ареала создает риск биологических инвазий. Когда прибрежные беспозвоночные попадают в открытый океан или на другие континенты, они могут вытеснить местные виды и нарушить баланс экосистем. Известно о минимум 17 таких случаях.

Масштаб проблемы подтверждают данные о последствиях цунами 2011 года: миллионы пластиковых предметов, смытых с Японии, достигли Северной Америки, перенеся с собой почти 300 видов азиатских беспозвоночных.

Работа, опубликованная в журнале Marine Pollution Bulletin, доказывает, что даже крошечный предмет может стать базой для целого сообщества. Главным ограничением исследования является его точечный характер — анализ одной крышки не позволяет оценить общую частоту таких переносов, но подтверждает техническую возможность процесса. Для полного понимания масштабов инвазий требуются систематические данные по большим массивам дрейфующего пластика. Первоисточник исследования (ссылка не предоставлена в исходных данных).