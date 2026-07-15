Кости выдали всех: химический анализ раскрыл тайную связь Вильнюса с Древней Русью

Анализ изотопного состава останков 15 жителей средневекового Вильнюса выявил присутствие в городе людей неместного происхождения. Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, указывает на связь города с юго-западом Древней Руси и другими регионами, однако работа базируется на ограниченной выборке и не позволяет восстановить точные маршруты миграции всех жителей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Археологические раскопки

Метод определения происхождения

В основе работы лежит анализ изотопного состава азота, кислорода, стронция и углерода в костных останках. Эти элементы попадают в организм с пищей и водой, формируя своего рода "химическую подпись" региона. Поскольку геологический состав почт и воды в разных частях Европы различается, анализ стронция позволяет понять, где человек провел детство и юность.

Дополнительно ученые использовали анализ углерода для реконструкции рациона. Растения делятся на группы по типу фотосинтеза (C3 и C4). В средневековой Литве преобладали холодоустойчивые культуры C3 (рожь, гречиха), в то время как просо относится к группе C4. Обнаружение следов проса в костях указывает на питание в другом климатическом или культурном регионе.

"Изотопный анализ стронция в сочетании с данными о рационе позволяет отличить местных жителей от мигрантов, так как химический состав скелета фиксирует среду, в которой формировались ткани в раннем возрасте", — объяснил биофизик Алексей Корнилов.

Кто оказались чужаками в Вильнюсе

Исследователи сосредоточились на некрополе Civitas Rutenica ("Русский город"), где в XIII-XIV веках проживала православная община. Из общего массива находок (532 могилы) для детального анализа выбрали 15 человек, включая индивидов с необычными особенностями захоронения или патологиями скелета.

Наиболее выраженный результат получен при изучении юноши (около 18 лет) из могилы № 311. Его изотопная подпись стронция не совпадает с местной, а анализ углерода показал значительное потребление проса в детстве. Эти данные позволяют предположить, что он родился на юго-западе Древней Руси, вероятно, на территории Галицко-Волынского княжества.

Похожие признаки были обнаружены и у других людей:

Мужчина из могилы № 214 имел соотношение изотопов стронция, близкое к юноше из Галицко-Волынского региона.

Женщина из могилы № 312 (похоронена рядом с юношей) употребляла растения с C4-фотосинтезом, а её показатели стронция находились на границе местной нормы. Это дает основание предполагать их родственную связь.

Двое мужчин имели изотопные профили, схожие с жителями Кернаве — более старой столицы Литвы.

Человек из могилы № 226 (захоронен в круге из камней) обладал подписью, характерной для юга Литвы, где жили ятвяги.

Индикатор Что он означает в данной работе Изотопы стронция Географическое происхождение (регион детства) Изотопы углерода (C4) Потребление проса, нехарактерное для Литвы того времени

Таким образом, химический анализ подтверждает, что православный квартал Вильнюса был точкой притяжения для людей из разных регионов, включая отдаленные славянские земли.

Границы выводов и ограничения

Несмотря на конкретные результаты по отдельным личностям, работа имеет существенные ограничения. Во-первых, выборка из 15 человек крайне мала по сравнению с общим количеством захоронений (более 500). Это не позволяет делать общие выводы о демографическом составе всего населения города.

Во-вторых, связь с Галицко-Волынским княжеством является вероятностной. Изотопные подписи могут совпадать в разных регионах с похожим геологическим строением, поэтому без более широкой карты изотопов региона однозначно утверждать о конкретном городе или княжестве нельзя.

Наконец, исследование фиксирует факт перемещения людей, но не объясняет причины миграции — были ли это торговые связи, политический переезд или принудительное переселение. Эти данные представлены в первоисточнике исследования (в материале не указан точный DOI).

Работа уточняет представление о Вильнюсе как о многоконфессиональном центре с самого начала его существования. Она доказывает, что в городе присутствовали мигранты из Древней Руси, однако для подтверждения масштабов этих процессов потребуется анализ значительно большего количества останков.