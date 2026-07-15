Экспедиция «Героический век» зафиксировала обломки корабля Роберта Скотта у берегов Гренландии

Исследователи из Королевского канадского географического общества и Океанографического института Вудс-Хол получили детальные снимки затонувшего барка "Терра Нова". Судно, на котором Роберт Скотт отправлялся в свою последнюю антарктическую экспедицию, было обнаружено на дне океана у берегов Гренландии. На основе полученных данных ученые планируют создать трехмерную модель места крушения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use затонувший корабль

Как проходила съемка

Объекты зафиксировали в ходе экспедиции "Героический век" (The Heroic Age). Для работы на глубине команда использовала два типа подводных аппаратов: малогабаритный беспилотник "Фалкон" и пилотируемый аппарат "Алвин". Эти устройства позволили детально осмотреть останки судна и сделать серию фотографий.

До этого исследователи провели аналогичную съемку судна "Квест" — последнего корабля Эрнеста Шеклтона.

Судьба "Терра Нова"

Барк был построен в 1884 году. В период с 1910 по 1913 год он служил базовым судном Британской антарктической экспедиции под руководством капитана Роберта Скотта. Команда Скотта достигла Южного полюса в начале 1912 года, но обнаружила, что норвежцы во главе с Раулем Амундсеном оказались там на месяц раньше. В итоге вся группа, достигшая полюса, вместе с Робертом Скоттом погибла в Антарктиде.

После завершения полярных миссий судно сменило владельцев несколько раз. Его использовали охотники на морских животных, а затем промышленная компания применяла барк для перевозки угля. Эксплуатация корабля продолжалась до 1943 года. Судно получило критические повреждения при столкновении со льдами у берегов Гренландии и затонуло.

Этап жизни судна Назначение и итог 1910-1913 гг. Экспедиция Роберта Скотта к Южному полюсу После 1913 г. Охота на морских животных, перевозка угля 1943 г. Затопление у берегов Гренландии из-за льдов

Данные снимки позволяют восстановить облик корабля и изучить состояние его конструкции спустя десятилетия пребывания под водой.