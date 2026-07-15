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Телескоп VLT в Чили зафиксировал экзопланету B Pictoris d с массой в 2,4 раза больше Юпитера

Эврика » Гипотезы

Астрономы обнаружили третью планету в системе звезды Бета Живописца (Beta Pictoris). Экзопланета оказалась настолько малой и тусклой, что стала самым слабым объектом из когда-либо зафиксированных с помощью наземных телескопов.

Экзопланета
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзопланета

Открытие сделал Бен Сатлифф из Эдинбургского университета в декабре 2025 года. Изначально он изучал атмосферу уже известной планеты B Pictoris b, используя сканеры Очень большого телескопа (VLT) в Чили в среднем инфракрасном диапазоне. В ходе анализа данных он заметил едва различимое пятно, которое поначалу принял за цифровой шум.

Чтобы проверить природу сигнала, Сатлифф привлек Маркуса Бонзе из Европейской южной обсерватории. Применение алгоритмов машинного обучения для очистки изображения подтвердило: объект реален. Он находился в диске пыли, окружающем звезду, что характерно для остатков процесса формирования планет. Чтобы исключить версию о фоновой звезде, исследователи изучили архивные снимки VLT и космического телескопа "Джеймс Уэбб". Сравнение данных за разные периоды показало, что объект движется вместе со звездой, а не удаляется от неё.

Объект, получивший название B Pictoris d, представляет собой газовый гигант. Его масса примерно в 2,4 раза превышает массу Юпитера, а период обращения вокруг звезды составляет 91 год. Планета состоит преимущественно из углекислого газа с примесями воды и метана. По сравнению с другими телами в этой системе она считается маленькой: сама звезда почти в два раза массивнее Солнца, а две другие планеты системы в десять раз тяжелее Юпитера.

Астроном Павел Громов поясняет, что обнаружение столь тусклого объекта стало возможным благодаря регистрации остаточного тепла, сохранившегося с момента формирования планеты примерно 20 миллионов лет назад. Это доказывает эффективность использования наземных обсерваторий для поиска маломассивных миров, так как это значительно дешевле эксплуатации космических инструментов.

На текущем этапе исследователи подтвердили существование B Pictoris d и её основные физические характеристики. Однако точный химический состав атмосферы и детальная структура планеты остаются неизвестными. Для их уточнения потребуются данные с новых инструментов, включая Чрезвычайно большой телескоп (ELT), запуск которого намечен на 2029 год.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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