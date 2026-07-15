Ученые из Китая и Великобритании раскрыли моноклинную структуру фазы твердого азота γ-N₂

Исследователи определили структуру высокотемпературной фазы твердого азота γ-N₂, которая оставалась загадкой для науки более 50 лет. Группа ученых обнаружила, что эта фаза имеет моноклинную структуру P2₁/c, содержащую две молекулы азота в каждой элементарной ячейке. Результат подтверждает старые теоретические прогнозы и показывает, что данная фаза занимает в диапазоне давления и температур гораздо больше места, чем считалось ранее.
Работу возглавил профессор Сяоди Лю из Хэфэйского института физики твердого тела (Китайская академия наук) совместно с коллегами из Эдинбургского университета и других центров. Результаты опубликованы в журнале Matter and Radiation at Extremes.
Основная сложность заключалась в том, что азот в фазе γ-N₂ не образует высококачественных монокристаллов. Вещество обычно принимает форму порошка низкого качества, что делает стандартный структурный анализ малоинформативным. Чтобы обойти это ограничение, команда применила комплексный подход, объединив данные нескольких методов:
Сопоставление данных этих методов позволило исследователям отсечь альтернативные модели и подтвердить именно моноклинную структуру P2₁/c.
"Сложность анализа порошковых образцов требует объединения спектроскопических данных с компьютерным моделированием, так как один метод не дает однозначного ответа о симметрии кристалла", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.
В ходе работы ученые объяснили причину появления дополнительного вибрационного сигнала, который фиксировали в предыдущих рамановских измерениях. Раньше этот сигнал считали признаком иной кристаллической структуры, но новый анализ опроверг это предположение.
Выяснилось, что сигнал вызван присутствием редкого изотопа азота-15 в небольшом количестве молекул. При повышении давления слабая вибрация изотопа-15 приближалась по частоте к сильной вибрации обычных молекул азота, что привело к их взаимодействию. Авторы определили этот эффект как резонанс Ферми.
Исследование также выявило тесную связь между фазами γ-N₂ и θ-N₂. Несмотря на то что они формируются при существенно разных значениях давления и температуры, эти фазы обладают схожим расположением молекул и близкими рамановскими признаками.
|Параметр
|Свойства γ-N₂
|Структура
|Моноклинная P2₁/c
|Состав ячейки
|Две молекулы азота
|Особенности
|Эффект резонанса Ферми из-за изотопа N-15
Полученные данные позволяют уточнить фазовую диаграмму азота при экстремальных условиях, подтверждая, что структура P2₁/c более стабильна и распространена, чем предполагалось ранее.
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