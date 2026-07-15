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Ученые из Китая и Великобритании раскрыли моноклинную структуру фазы твердого азота γ-N₂

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Исследователи определили структуру высокотемпературной фазы твердого азота γ-N₂, которая оставалась загадкой для науки более 50 лет. Группа ученых обнаружила, что эта фаза имеет моноклинную структуру P2₁/c, содержащую две молекулы азота в каждой элементарной ячейке. Результат подтверждает старые теоретические прогнозы и показывает, что данная фаза занимает в диапазоне давления и температур гораздо больше места, чем считалось ранее.

Химик изучает зеленую жидкость в лабораторной посуде
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Химик изучает зеленую жидкость в лабораторной посуде

Как проверяли структуру γ-N₂

Работу возглавил профессор Сяоди Лю из Хэфэйского института физики твердого тела (Китайская академия наук) совместно с коллегами из Эдинбургского университета и других центров. Результаты опубликованы в журнале Matter and Radiation at Extremes.

Основная сложность заключалась в том, что азот в фазе γ-N₂ не образует высококачественных монокристаллов. Вещество обычно принимает форму порошка низкого качества, что делает стандартный структурный анализ малоинформативным. Чтобы обойти это ограничение, команда применила комплексный подход, объединив данные нескольких методов:

  • синхротронная рентгеновская дифракция;
  • рамановская спектроскопия;
  • инфракрасная спектроскопия;
  • расчеты на основе теории функционала плотности.

Сопоставление данных этих методов позволило исследователям отсечь альтернативные модели и подтвердить именно моноклинную структуру P2₁/c.

"Сложность анализа порошковых образцов требует объединения спектроскопических данных с компьютерным моделированием, так как один метод не дает однозначного ответа о симметрии кристалла", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Загадка лишнего сигнала

В ходе работы ученые объяснили причину появления дополнительного вибрационного сигнала, который фиксировали в предыдущих рамановских измерениях. Раньше этот сигнал считали признаком иной кристаллической структуры, но новый анализ опроверг это предположение.

Выяснилось, что сигнал вызван присутствием редкого изотопа азота-15 в небольшом количестве молекул. При повышении давления слабая вибрация изотопа-15 приближалась по частоте к сильной вибрации обычных молекул азота, что привело к их взаимодействию. Авторы определили этот эффект как резонанс Ферми.

Связь с фазой θ-N₂

Исследование также выявило тесную связь между фазами γ-N₂ и θ-N₂. Несмотря на то что они формируются при существенно разных значениях давления и температуры, эти фазы обладают схожим расположением молекул и близкими рамановскими признаками.

Параметр Свойства γ-N₂
Структура Моноклинная P2₁/c
Состав ячейки Две молекулы азота
Особенности Эффект резонанса Ферми из-за изотопа N-15

Полученные данные позволяют уточнить фазовую диаграмму азота при экстремальных условиях, подтверждая, что структура P2₁/c более стабильна и распространена, чем предполагалось ранее.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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