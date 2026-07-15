Гренландия, Исландия и Испания: полное солнечное затмение 12 августа станет базой для научных тестов

12 августа в Гренландии, Исландии и северной Испании произойдет полное солнечное затмение. Максимальная фаза темноты продлится две минуты и 18 секунд. Этот короткий промежуток времени ученые из разных стран планируют использовать для изучения физики Солнца, динамики земной атмосферы и проверки фундаментальных теорий физики.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огненное кольцо затмения

Изучение солнечной короны

Для сбора данных о внешней оболочке звезды — солнечной короне — NASA задействует три высотных исследовательских самолета WB-57. Самолеты будут работать в небе над Исландией на высоте 50 000 футов (около 15 км). Такая высота позволяет подняться выше основного слоя облаков и минимизировать влияние водяного пара, который мешает наблюдениям.

Бортовые камеры зафиксируют изображения "огненного гало" Солнца в видимом, ближнем и среднем инфракрасном диапазонах. По словам физика-солнцеведа из Southwest Research Institute Амира Каспи, диск Солнца в видимом спектре в миллион раз ярче его короны, поэтому затмение — единственный способ заблокировать основной свет и измерить внешнюю атмосферу звезды.

"Затмение дает возможность изучить солнечную корону, блокируя свет объекта, который в миллиарды раз ярче исследуемой области", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

Атмосферные гравитационные волны

Параллельно с авиацией в небо поднимутся около 80 метеозондов в рамках проекта Nationwide Eclipse Ballooning Project. Группа исследователей под руководством профессора из Университета Монтаны Анджелы Де Жардин будет искать атмосферные гравитационные волны — колебания поднимающегося и опускающегося воздуха.

Считается, что тень от затмения создает специфические волны, которые способны подниматься высоко в стратосферу. Ранее, во время затмения 2024 года в Северной Америке, Де Жардин уже зафиксировала подобные явления. Текущая цель — определить точные точки возникновения этих возмущений в тропосфере, что поможет уточнить климатические модели и понять механизмы распространения загрязнений в атмосфере.

Космическое излучение и частицы

В Испании Федерация астрономических ассоциаций запустит 16 зондов на высоту почти 20 миль. Оборудование включает счетчики Гейгера, магнитометры и детекторы мюонов — короткоживущих элементарных частиц, возникающих при столкновении высокоэнергетических лучей с воздухом. Ученые проверяют гипотезу о том, что полное затмение может влиять на объем космического излучения, достигающего Земли.

Инструмент Цель измерения Счетчик Гейгера Уровень ионизирующего излучения Магнитометр Изменения магнитного поля Детектор мюонов Поток вторичных космических частиц

Сравнение данных с разных зондов позволит определить, зависит ли изменение радиационного фона от географического положения в зоне тени.

Проверка теории Эйнштейна

Матиас Харксен из Исландского университета планирует повторить знаменитый эксперимент 1919 года, проведенный Артуром Эддингтоном. Тот опыт подтвердил общую теорию относительности Эйнштейна: массивная гравитация Солнца искривляет пространство-время, из-за чего свет далеких звезд, проходя рядом со звездой, отклоняется от прямой линии.

Поскольку яркий свет Солнца скрывает звезды днем, наблюдение возможно только во время полного затмения. Харксен использует современное оборудование не для поиска новых физических эффектов, а для демонстрации того, что даже фундаментальные эксперименты человечества можно воспроизвести с помощью доступных технологий.