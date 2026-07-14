Все обсуждали полный разгром: раскопки Эрмитажа в Крыму привели к неожиданным находкам

Археологи Государственного Эрмитажа продолжают раскопки в Крыму, несмотря на разговоры об отмене проектов. О текущей ситуации в эфире телеканала "Крым 24" рассказал директор Института археологии РК РАН Вадим Майко.
Сейчас в регионе работают две основные экспедиции. Одна из них, которую возглавляет Мария Ахмадеева, ведет поиски под Феодосией. Вторая группа работает в Солхате совместно с Крымским инженерно-педагогическим университетом.
Параллельно ученые изучают древний некрополь у храма Святой Анны. Там уже обнаружили первые захоронения.
"Во‑первых, это решение [про отмену крымских проектов] пока принято руководством Государственного Эрмитажа. Неизвестно, что будет к концу лета, тем более — что будет осенью", — отметил Вадим Майко.
Директор Института археологии считает, что команда специалистов справится с поставленными задачами. Если какие-то работы не удастся завершить в этом сезоне, их перенесут на следующий год.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.