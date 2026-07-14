Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбор в пользу огромной силы: развитие черепа тираннозавра привело к атрофии его передних лап
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Врачи годами лечат не то: фатальная ошибка в диагностике приводит к застою крови в теле
Жесткий вердикт алгоритмов: цифровой судья в Южной Корее заставил звезд чаще проигрывать
Котлеты разваливаются не из-за сковороды: какая ошибка превращает фарш в кашу
Ремонт по гарантии или холод в домах: технический коллапс в Магаданской области привел к ультиматуму
Ваша кухня — ваша зона свежести: секреты долголетия овощей и фруктов
Alphabet запросила разрешение EPA на выпуск 32 миллионов комаров в Калифорнии и Флориде
Космический сосед с дырявым зонтиком: Астрономы нашли Землю 2.0 всего в 25 годах пути

Все обсуждали полный разгром: раскопки Эрмитажа в Крыму привели к неожиданным находкам

Эврика » Открытия

Археологи Государственного Эрмитажа продолжают раскопки в Крыму, несмотря на разговоры об отмене проектов. О текущей ситуации в эфире телеканала "Крым 24" рассказал директор Института археологии РК РАН Вадим Майко.

Санкт-Петербург, Нева, Эрмитаж, Зимний дворец
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Санкт-Петербург, Нева, Эрмитаж, Зимний дворец

Сейчас в регионе работают две основные экспедиции. Одна из них, которую возглавляет Мария Ахмадеева, ведет поиски под Феодосией. Вторая группа работает в Солхате совместно с Крымским инженерно-педагогическим университетом.

Параллельно ученые изучают древний некрополь у храма Святой Анны. Там уже обнаружили первые захоронения.

"Во‑первых, это решение [про отмену крымских проектов] пока принято руководством Государственного Эрмитажа. Неизвестно, что будет к концу лета, тем более — что будет осенью", — отметил Вадим Майко.

Директор Института археологии считает, что команда специалистов справится с поставленными задачами. Если какие-то работы не удастся завершить в этом сезоне, их перенесут на следующий год.

Экспертная проверка:
обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Наука и техника
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Газ
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Крымский мост снова открыт, но проехать смогут не все: какие ограничения действуют сейчас
Крымский мост снова открыт, но проехать смогут не все: какие ограничения действуют сейчас
Последние материалы
Ваша кухня — ваша зона свежести: секреты долголетия овощей и фруктов
Alphabet запросила разрешение EPA на выпуск 32 миллионов комаров в Калифорнии и Флориде
Космический сосед с дырявым зонтиком: Астрономы нашли Землю 2.0 всего в 25 годах пути
Магия отражения: как цвет стен может незаметно украсть у вас квадратные метры
Сорок тысяч колонн стоят в ряд: вулканический всплеск Северной Ирландии изменил ландшафт
Посадка семян с помощью стрельбы из ружья: опытные итальянские садоводы делятся секретами
Южно-Сахалинск: 84% сотрудников откажутся увольняться вслед за своим руководителем
Магия лаймовых лепестков: как одна цинния может изменить настроение всего вашего сада
Приморье окажется в эпицентре стихии: резкая смена ветра в среду принесет серьезные риски
Авиарейсы один за другим сменили время: в Сахалинской области резко изменили статус семи маршрутов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.