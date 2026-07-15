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Смерть после пятого раунда: амбициозный проект в Миннесоте натолкнулся на жесткий закон биологии

Эврика » Гипотезы

Лабораторный образец, получивший название SpudCell, максимально приблизился к границе между живой и неживой материей. Созданная в Университете Миннесоты синтетическая структура имитирует ключевые циклы существования клетки: питание, рост, конкуренцию и деление. Однако триумфальное заявление о создании "первой полностью функциональной искусственной клетки" столкнулось с серьезным биологическим барьером: после пятого поколения жизнь в SpudCell угасает.

Частицы атакуют раковую клетку
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Частицы атакуют раковую клетку

Биологический чертеж без главного инженера

SpudCell представляет собой структуру из неживых ингредиентов: липидной мембраны и небольшого генома. Несмотря на внешнее сходство с биологическим прототипом, система не обладает полной автономностью. Ключевым ограничением стал механизм сборки белков.

В живой клетке за производство строительного материала отвечают рибосомы — молекулярные машины, переводящие генетический код в аминокислотные цепи. Если ДНК — это книга рецептов, то рибосома — шеф-повар, без которого готовое блюдо не появится. У SpudCell такого "повара" нет. Разработчики снабдили искусственную клетку инструкциями для деления, но не для синтеза самих рибосом.

Вместо самостоятельной работы структура использует "заимствованный" ресурс — рибосомы бактерии кишечной палочки (E. coli), которые исследователи доставляют внутрь через крошечные капли-липосомы вместе с набором питательных веществ.

"Создание условий, при которых клетка могла бы самостоятельно воспроизводить свои белковые заводы с нуля — это отдельная фундаментальная проблема. Сейчас мы наблюдаем лишь частичную имитацию, где критический ресурс вносится извне и неизбежно истощается", — объяснил специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.

Почему ломается синтетическая жизнь

Данные, опубликованные на сервере препринтов bioRxiv, показывают, что к пятому раунду деления SpudCell начинает деградировать. Одной из причин ученые называют критическое разбавление: при каждом делении количество заимствованных рибосом уменьшается, пока их не становится недостаточно для поддержания процессов.

Другая проблема кроется в нарушении наследственности. Геном синтетической клетки разделен на отдельные фрагменты ДНК, в то время как у живых организмов это единая молекула. При делении фрагменты распределяются хаотично. Статистика проекта подтверждает: только 30% клеток пятого поколения наследуют полный набор генетических инструкций.

Параметр сравнения Живая клетка SpudCell
Процесс деления Сложная хореография белков Механический разрыв от натяжения
Сборка рибосом Самовоспроизводство Внешняя доставка
Наследование ДНК Точное копирование набора Хаотичное распределение долей

Практическая польза "недоживых" систем

Несмотря на то что SpudCell пока нельзя назвать полноценной формой жизни, технология открывает прикладные перспективы. Для медицины и экологии не всегда требуется создание бессмертной самореплицирующейся колонии. Часто достаточно системы, способной выполнить одну конкретную задачу.

Синтетические прототипы могут использоваться для адресной доставки лекарств или в качестве биосенсоров. Пример — уже существующие тесты качества воды, которые меняют цвет при обнаружении токсинов. Подобным системам достаточно запустить биологический цикл один раз, чтобы выдать результат. Исследования SpudCell помогают ученым лучше понять "минимальный порог" жизни и те организационные принципы, которые отличают живую материю от сложной химической смеси.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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