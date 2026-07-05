Бешено вращающиеся лопасти под землей: странные ливни привели к сбою в критических системах связи

Представьте, что вы стоите в глубоком бетонном колодце, а сверху на вас выливают ведро воды. Казалось бы, просто намокнете. Но если этот колодец — шахтный ствол глубиной в сотни метров, а ведро — тропический ливень, то вода превращается в мощный поршень. Она ломает физику вентиляции, выталкивая воздух туда, где его быть не должно.

Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пещера с водопадом внутри

Инженеры подземной лаборатории SURF разгадали этот механизм, который годами сводил с ума датчики и угрожал безопасности горняков.

Загадка 5-го ствола: когда фанаты бесятся

В глубоких шахтах воздух — это жизнь. В лаборатории SURF (бывший золотой рудник Хоумстейк) за него отвечает сложная система стволов. Обычно схема проста: в два ствола воздух заходит, из двух других его высасывают огромные вентиляторы. Но инженер Джейсон Коннот заметил странность. Стоило начаться сильному ливню, как система "сходила с ума".

Датчики фиксировали, что поток в вытяжном Шахтном стволе № 5 замедлялся или вовсе начинал дуть в обратную сторону. Чистый хаос в системе, которая должна работать как часы.

"Мы видели, как вентиляторы начинали буквально беситься во время штормов. Потоки воздуха менялись по всему горизонту, и никто не понимал — почему", — рассказал в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Дело в том, что 5-й ствол подрабатывает "ливневкой". Когда насосы не справляются с потоками воды с поверхности, лишнюю влагу сбрасывают именно туда, в глубокий подземный резервуар. Инженеры подозревали связь между падением воды и капризами воздуха, но доказать это без цифр было невозможно.

Помогли школьный учитель физики Стив Габриэль и его ученики, которые первыми зафиксировали скачок давления во время тестов системы орошения на глубине 1478 метров.

Физика водяного поршня: как капли двигают кубометры

Коннот предположил: столб падающей воды работает как гигантский медицинский шприц. Падая вниз, тонны воды увлекают за собой воздух, создавая зону избыточного давления внизу и вакуум вверху. Чтобы проверить теорию, пришлось поднять архивы… городской канализации.

Оказалось, что в гигантских сточных системах мегаполисов этот "эффект шприца" давно описан математически. Ученые из South Dakota Mines адаптировали эти формулы под архитектуру шахты.

Фактор влияния Результат воздействия Масса падающих капель Создает компрессию воздуха в нижних горизонтах Длина шахтного ствола Усиливает инерцию воздушного потока ("эффект тяги")

Когда в модель подставили реальные параметры шахты SURF, цифры совпали идеально. Тяжелые капли воды, разгоняясь до терминальной скорости, передают свою кинетическую энергию воздуху. Этого импульса достаточно, чтобы перебороть мощность промышленных вентиляторов и развернуть поток в шахтных туннелях (штреках). "Никто и подумать не мог, что вес дождевых капель способен двигать такие объемы воздуха", — удивляется Коннот.

"Это не просто любопытный факт. Если вы знаете, как вода толкает воздух, вы можете предсказать поведение системы в критический момент", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему это открытие спасет жизни при пожаре

Главный профит исследования — в безопасности. В случае подземного пожара инженеры часто применяют тактику "водяной завесы", просто открывая вентили наверху и заливая ствол. Теперь понятно: такая манипуляция мгновенно изменит направление ветра внутри шахты. Дым может пойти не на выход, а прямо на людей.

Зная математику процесса, диспетчеры теперь могут заранее перенастроить вентиляторы, компенсируя "удар" воды.

"Понимание этих деталей — вопрос выживания. Мы протестировали это, мы увидели это в деле, и теперь мы на шаг впереди стихии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

На действующем руднике у инженеров редко хватает времени на такие глубокие изыскания — там нужно выдавать план по руде. Поскольку SURF стал научной площадкой, команда смогла превратить эксплуатационную проблему в полноценное исследование. Работа Коннота уже опубликована в научном журнале Mining, Metallurgy & Exploration и станет настольной книгой для проектировщиков глубоких шахт по всему миру. Коротко говоря: никогда не недооценивайте мощь обычного ливня, если вы находитесь на пару километров ниже уровня моря.

Ответы на популярные вопросы о подземной аэродинамике

Может ли обратный поток воздуха задушить шахтеров?

Нет, если система вентиляции имеет запас мощности. Главная опасность — нехватка свежего воздуха или неправильное движение дыма при задымлении.

Почему об этом не знали раньше?

Эффект заметен только в экстремально глубоких шахтах с вертикальными стволами. Раньше перепады списывали на погрешность приборов или сбои в работе вентиляторов.

Влияет ли это на обычные городские подвалы?

Нет, масштаб не тот. Чтобы воздух "побежал", нужен перепад высот в несколько сотен метров и огромный объем падающей воды.

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