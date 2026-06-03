Атомы перестали подчиняться законам природы: ученые запустили процесс с непредсказуемым финалом

Атомы — они как неугомонные гости на вечеринке. Обычно они стремятся сбиться в кучу и перемешаться до состояния однородного сплава. Но ученые из Ноттингемского университета доказали: ими можно управлять как марионетками. Они научили атомы платины и никеля разделяться и соединяться по команде. Результат? Реактивный катализатор для получения водорода, который "живет" в двух состояниях сразу.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Водородная хрупкость стали

Атомный хоровод под электронами

Представьте, что вы смешали молоко в чашке кофе. Разделить их обратно — задача для сверхгероев или нарушителей законов термодинамики. Однако в наномире всё работает иначе. Исследователи использовали электронный микроскоп не просто для "фотографий", а как силовой агрегат. Мощный поток электронов буквально расталкивает атомы, заставляя их покидать уютные места в сплаве.

"Это буквально заставляет металлы вести себя как живые существа, которые остро реагируют на воздействие внешней среды", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Когда никель отделяется от платины, он мгновенно "хватает" кислород из внешней среды. На выходе мы получаем гибрид: платиновое ядро и "шубу" из никелевого оксида. Граница между ними — идеально ровная. Это как древние индустриальные зоны, где каждый элемент четко знает свое место и задачу.

Характеристика Параметр Состав наночастиц Платина и никель Подложка Графеновый лист

Водород как продукт хаоса

Почему это важно для энергетики? Платина и никель работают в тандеме. Платина отвечает за одни химические стадии, оксид никеля — за другие. Их разделение создает ту самую рабочую зону, где вода расщепляется максимально быстро. Это напоминает то, как грибы управляют погодой, используя скрытые биологические механизмы для получения нужного результата. Только тут вместо спор — ток и потоки электронов.

"Это не просто лабораторный курьез, а реальный путь к эффективному производству чистой энергии. Контроль на уровне отдельных атомов дает рычаг давления на саму природу химической связи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Процесс обратим. Выключите ускоритель — и атомы снова потянутся друг к другу, превращаясь в привычный сплав. Эта "адаптивность" материала открывает двери к производству топлива нового поколения.

"Это позволяет манипулировать структурой буквально на лету. Вчерашние представления о статичности материалов уходят в прошлое, сегодня катализаторы строятся под конкретную задачу прямо в процессе реакции", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о наночастицах

Можно ли использовать этот метод в промышленном масштабе?

Технология пока проходит стадию экспериментов. Но сам принцип "активного катализатора" позволяет планировать процессы с гораздо более высокой точностью, чем раньше.

Чем платина лучше других металлов в этом опыте?

Платина обладает уникальной способностью к захвату водорода, а никель в паре с ней создает оптимальную "зону разлома" для молекул воды.

Будут ли эти наночастицы разрушаться со временем?

Эксперименты показали, что перестройка структуры может быть обратимой, а значит, ресурс прочности у таких систем выше, чем у фиксированных сплавов.

При чем тут электронный микроскоп?

В данном случае он выступает не только как "глаза" исследователя, но и как источник энергии, который пересобирает материю изнутри.

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