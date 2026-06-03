Сборка жизни из пустоты: в Японии научились возводить каркас живых клеток

Клетка — это не просто мешок с биохимическим супом, а сложная стройплощадка, где постоянно движутся "балки" и "тросы". Ученые из Университетов Осаки и Сайтамы совершили технический переворот: они научились собирать каркас клетки буквально из пустоты, используя лазерный луч в качестве невидимых монтажных рук. Это открытие, опубликованное в журнале Advanced Science, закрывает вопрос о том, как изучать живые системы, не ломая их в процессе подготовки эксперимента.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Лазерные нейроны

Цитоскелет: динамический каркас жизни

Внутри каждой клетки натянута сеть белковых волокон — цитоскелет. Это одновременно и скелет, и транспортная магистраль. По этим волокнам "шагают" моторные белки, превращая химию в движение. Если вам нужно сократить мышцу или доставить груз из точки А в точку Б внутри клетки, работает именно эта система. Проблема в том, что в пробирке такие сети воссоздать почти невозможно: либо они путаются сами собой как попало, либо разрушаются при попытке ими управлять.

"Белковые структуры в клетке — это не застывший пластик. Они постоянно перестраиваются, узлы движутся, связи рвутся и создаются вновь. Прежние попытки имитировать этот процесс химией часто превращали живой белок в 'инвалида', неспособного к работе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше ученые использовали ультрафиолет или синий свет, чтобы заставить белки слипаться. Но для этого молекулы приходилось "тюнинговать" — добавлять к ним светочувствительные химические метки. Это всё равно что пытаться изучать бег атлета, привязав к его ногам гири. К тому же химикаты мешают наблюдать за процессом под микроскопом, создавая лишнее свечение.

Световой капкан: как лазер строит сети

Японские физики решили не портить белки химией, а использовать грубую силу света. Сфокусированный лазерный луч создает электрическое поле. Это поле работает как магнит для микроскопических молекул. Белки стягиваются в точку фокуса лазера, даже не касаясь инструментов. Получается идеальный порядок без лишнего вмешательства. Из этих скоплений вырастают упорядоченные сети волокон, которые ведут себя как настоящие: они крутятся, перемещаются и напоминают движение жгутиков бактерий.

Характеристика метода Лазерная сборка (новый метод) Химическая модификация (старый метод) Сохранность функций белка Полная (нативные молекулы) Частичная потеря активности Контроль структуры Прецизионный (в фокусе лазера) Ограниченный лимитами химии Тип излучения Инфракрасный (безопасный) Ультрафиолет/Синий (агрессивный)

Важный нюанс: физики применили ближний инфракрасный диапазон. Это свет, который невидим для глаза и не конфликтует с красителями, которые биологи используют для съемки клеток. Это открытие так же важно, как изобретение фотонных ловушек для удержания излучения в электронике.

"Использование инфракрасного лазера — это гениально. Он проходит сквозь биоматериал, не поджаривая его, в отличие от агрессивного ультрафиолета. Мы получаем чистый эксперимент без побочных эффектов", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

От биохимии к клеточным роботам

Технология позволяет собирать модели для изучения рака, деления клеток и их миграции. Но ученые смотрят дальше. Эти белковые сети можно использовать как биологические приводы — крошечные "мышцы" для микророботов. Если свет может заставить белок двигаться, значит, мы можем создавать машины, работающие на тех же принципах, что и мускулы человека

"Метод не требует модификации генома или введения чужеродных белков. Это прямой путь к созданию биологически совместимых 'микродвигателей', которые будут работать внутри тканей организма", — подчеркнула преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Японские исследователи уверены, что их подход станет золотым стандартом. Никакого больше "нащупывания дна" в темноте — теперь структурой жизни можно управлять буквально одним движением лазерной указки. Исследование состава ядер планет или структуры микромира одинаково требует точности, которую дает физика.

Ответы на популярные вопросы о белковых сетях

Почему нельзя просто смешать белки в пробирке?

Они перепутаются хаотично. Клетке нужен строгий порядок, чтобы моторные белки могли двигаться в нужном направлении, а лазер позволяет задать этот вектор искусственно.

Не повреждает ли лазер живые молекулы?

Нет, используется инфракрасный спектр с низкой энергией. Он не разрывает химические связи, а лишь мягко перемещает молекулы за счет оптической силы.

Где еще, кроме медицины, это пригодится?

В мягкой робототехнике. Можно создавать белковые актуаторы (приводы), которые будут сокращаться от освещения, заменяя привычные моторы.

Чем этот метод лучше генетической инженерии?

Он быстрее и обратимее. Вы строите структуру "здесь и сейчас", не дожидаясь, пока клетка сама синтезирует нужные связи по измененному коду.

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