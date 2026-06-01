Ваш смартфон теперь так умеет: новая технология стерла грань между фото и видео

Эврика

Хотите, чтобы ваше фото заговорило? Китайские инженеры выкатили бесплатный инструмент на базе LongCat-Avatar, который превращает статичный портрет в живого персонажа. Технология берет на себя всю грязную работу: от синхронизации губ до естественной мимики. Это не просто забавная игрушка, а решение для тех, кто создает контент, обучает людей или строит виртуальные миры.

Виртуальный двойник и человек
Виртуальный двойник и человек

Механика цифрового оживления

Принцип работы прост. Вы скачиваете софт, загружаете одну фотографию и аудиофайл с речью. Дальше включается магия нейросетей. Алгоритм анализирует звуковую дорожку и заставляет лицо на картинке двигаться в такт словам. Это называется липсинк — когда движения губ идеально совпадают с произносимыми звуками. Система не просто "открывает рот", она имитирует моргание, наклон головы и мимические морщины. Для этого не нужны серверные фермы инженерии NASA, достаточно обычного компьютера.

Китайские разработчики сделали ставку на доступность. В отличие от западных аналогов, которые требуют подписку в сотни долларов, LongCat-Avatar работает бесплатно. Это открывает двери для массового использования в образовании и маркетинге. Теперь распознавание эмоций и их воспроизведение становится базовой функцией любого смартфона или ПК.

Где применить говорящие аватары

Сфера применения ограничена только вашей фантазией. Во-первых, это идеальный инструмент для создания ИИ-преподавателей. Зачем записывать лекцию десять раз, если можно оживить фото профессора и подставлять новый текст? Во-вторых, автоматический дубляж. Вы берете видео на одном языке и заменяете звуковую дорожку, а нейросеть перерисовывает рот говорящего под новый язык.

"Главная проблема здесь — не техника, а люди. Мошенники быстро адаптируют такие инструменты для создания видеофейков. Определить подделку станет еще сложнее", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

А геймеры и стримеры — в восторге. Теперь можно вести трансляцию от лица любого персонажа, сохраняя анонимность. Это новый уровень погружения в цифровой мир. Главное — помнить про безопасность смартфона и персональных данных при работе с облачными сервисами.

Параметр Классическое видео ИИ-аватар (LongCat)
Стоимость Высокая (студия, свет) Бесплатно
Время создания Часы и дни Минуты
Изменение текста Требует пересъемки Мгновенная замена аудио

Развитие подобных систем идет семимильными шагами. Вчера мы удивлялись простым фильтрам, а сегодня нейросеть синхронизирует мимику так точно, словно это российский экипаж на МКС выполняет ювелирную стыковку модуля. Однако стоит быть бдительным: иногда под видом полезного софта скрывается фишинг, нацеленный на кражу ваших фото и голоса.

"Мы видим, как ИИ-инструменты становятся бытовым прибором. Но помните: чем проще технология, тем выше риск нарваться на финансовый шантаж с использованием дипфейков", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о LongCat-Avatar

Нужно ли мощное железо для работы нейросети?

Нет, инструмент оптимизирован для работы на средних конфигурациях, а часть вычислений может происходить в облаке разработчика.

Можно ли использовать чужие фотографии?

Технически — да, но это нарушает этические нормы и права на изображение. Рекомендуется использовать только свои фото или лицензионные стоковые материалы.

На каких языках может "говорить" аватар?

На любых. Нейросеть ориентируется на звуковую волну аудиофайла, поэтому ей не важно, звучит там русский, китайский или английский язык.

Безопасно ли загружать свои данные в китайский сервис?

Разработчики заявляют о конфиденциальности, но в цифровой среде всегда есть риск. Советуем ознакомиться с цифровой гигиеной перед использованием любых бесплатных ИИ-сервисов.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
