Японские деревни превратились в арену борьбы за территорию. Дикая природа, лишенная гармонии, атакует поселения. Медведи, олени и обезьяны перестали бояться людей. Ответ инженеров оказался радикальным — кибер-хищники.
Инженер Ота Юджи представил решение, которое выглядит как декорация к сай-фай фильму, но работает на поле боя. В Японии разместили 180 роботов-волков. У них натуральная величина и красные светодиодные глаза. Это не просто чучела. Система вращает шеей и издает звуки — от воя до выстрелов.
Роботы заменяют "исчезнувшие естественные аналоги". Это гуманный барьер. Они пугают вредителей, но сохраняют элемент искусственности. Животные уходят. Люди остаются в безопасности. Технология уже вызвала фурор — запросы на поставки механических волков пришли из 10 стран.
Статистика бьет рекорды. Октябрь 2023 года принес 167 нападений медведей на людей. Это абсолютный антирекорд. Медведи голодают — плохой урожай желудей и диких каштанов лишил их базового рациона. В поисках съедобных отходов звери выходят из лесов. Даже геологические исследования иногда показывают, как меняется активность биосферы при дефиците ресурсов.
|Параметр
|Значение
|Количество роботов
|Около 180 единиц
|Рекорд нападений
|167 случаев за октябрь 2023
"Изменение естественного поведения животных при нехватке кормовой базы ведет к разрушению привычных барьеров. Роботы создают имитацию активного хищника, что кратковременно возвращает зверя в лесной массив", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
Привыкание — главная угроза. Животное быстро поймет, что "волк" не ест мясо. Но для экстренной защиты поселений на Хоккайдо и Хонсю это лучший способ избежать прямых встреч с голодным медведем. Подобно тому, как ученые используют червей против ос, японцы переводят конфликт в плоскость технологий.
Роботы создают визуальное и аудиальное беспокойство, используя красный свет и звуки, которых медведи избегают в момент пищевого стресса.
Причина — дефицит естественного корма. Неурожай диких плодов заставляет зверей искать калорийную пищу вблизи жилых массивов.
Конструкции требуют регулярного технического обслуживания, так как работают под открытым небом и подвергаются воздействию осадков.
Технология уже востребована на международном рынке, что подтверждает запрос от организаций из 10 стран мира.
