Эврика

Японские деревни превратились в арену борьбы за территорию. Дикая природа, лишенная гармонии, атакует поселения. Медведи, олени и обезьяны перестали бояться людей. Ответ инженеров оказался радикальным — кибер-хищники.

Собака-робот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака-робот

Механический оскал

Инженер Ота Юджи представил решение, которое выглядит как декорация к сай-фай фильму, но работает на поле боя. В Японии разместили 180 роботов-волков. У них натуральная величина и красные светодиодные глаза. Это не просто чучела. Система вращает шеей и издает звуки — от воя до выстрелов.

Роботы заменяют "исчезнувшие естественные аналоги". Это гуманный барьер. Они пугают вредителей, но сохраняют элемент искусственности. Животные уходят. Люди остаются в безопасности. Технология уже вызвала фурор — запросы на поставки механических волков пришли из 10 стран.

Почему природа дает сбой

Статистика бьет рекорды. Октябрь 2023 года принес 167 нападений медведей на людей. Это абсолютный антирекорд. Медведи голодают — плохой урожай желудей и диких каштанов лишил их базового рациона. В поисках съедобных отходов звери выходят из лесов. Даже геологические исследования иногда показывают, как меняется активность биосферы при дефиците ресурсов.

Параметр Значение
Количество роботов Около 180 единиц
Рекорд нападений 167 случаев за октябрь 2023

"Изменение естественного поведения животных при нехватке кормовой базы ведет к разрушению привычных барьеров. Роботы создают имитацию активного хищника, что кратковременно возвращает зверя в лесной массив", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Привыкание — главная угроза. Животное быстро поймет, что "волк" не ест мясо. Но для экстренной защиты поселений на Хоккайдо и Хонсю это лучший способ избежать прямых встреч с голодным медведем. Подобно тому, как ученые используют червей против ос, японцы переводят конфликт в плоскость технологий.

Ответы на популярные вопросы о роботах-волках

Действительно ли роботы способны напугать дикого медведя?

Роботы создают визуальное и аудиальное беспокойство, используя красный свет и звуки, которых медведи избегают в момент пищевого стресса.

Почему животные стали чаще нападать на людей?

Причина — дефицит естественного корма. Неурожай диких плодов заставляет зверей искать калорийную пищу вблизи жилых массивов.

Насколько долговечны такие устройства?

Конструкции требуют регулярного технического обслуживания, так как работают под открытым небом и подвергаются воздействию осадков.

Планируется ли развитие этой технологии?

Технология уже востребована на международном рынке, что подтверждает запрос от организаций из 10 стран мира.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
