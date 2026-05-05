Длиннее, чем у американцев: этот монстр из СССР двигал горы, но оказался никому не нужным

Летом 1977 года Назаровский разрез содрогнулся. Это не было землетрясение или плановый взрыв породы. По карьеру пошел стальной колосс весом в десять тысяч тонн. Каждое движение стометровой стрелы напоминало размах крыла мифического существа. ЭШ-100/100 — самый мощный шагающий экскаватор, созданный советскими инженерами, — официально вступил в игру. Этот гигант должен был в одиночку перекраивать ландшафты, но в итоге сам стал жертвой тектонических сдвигов в экономике страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Модель шагающего экскаватора ЭШ-100.

Почему возникла потребность в машине-монстре

К концу шестидесятых угольная промышленность СССР столкнулась с вызовом. Полезные ископаемые залегали на глубинах, где обычная техника просто "тонула" в объемах лишней земли. Требовался инструмент, способный перебрасывать горы вскрыши за один цикл. Конструкторы Уралмашзавода получили карт-бланш на создание установки с ковшом в сто кубометров. Чтобы реализовать такой проект, потребовались новые знания о физике материалов и расчеты нагрузок, которые раньше считались фантастическими.

"Такие машины проектируются на грани теоретических возможностей металла. Нужно было создать сплавы, которые выдержат динамический удар стотонного ковша о породу десятилетиями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный Дмитрий Лапшин.

Пять лет сборки и логистический квест

Создание ЭШ-100/100 превратилось в национальный проект. Сварка огромных гидроцилиндров требовала ювелирной точности при чудовищных габаритах. Когда узлы были готовы, возникла проблема: ковш не проходил по габаритам железных дорог. Его пришлось резать на части и везти двадцатью эшелонами. Для сборки в Красноярском крае возвели целую инфраструктуру. На монтаж ушло пять лет — по сути, рабочие строили завод внутри карьера, который должен был сам себя передвигать.

Физика сверхтяжелого веса: цифры и факты

Параметры советского экскаватора подавляют воображение. Это была автономная крепость с суммарной мощностью двигателей в 14 400 кВт. Чтобы запитать этого "электрического зверя", инженерам пришлось тянуть выделенные линии электропередачи. Опорная плита машины имела диаметр 27 метров — на ней мог бы разместиться современный торговый центр.

Стрела экскаватора по длине превосходила своего главного идеологического конкурента — американского Big Muskie. Пока западные коллеги боролись с вязкостью грунта, советский гигант за счет длины вылета ковша мог формировать отвалы высотой с шестнадцатиэтажный дом, не меняя позиции.

"В условиях опасных производств стабильность такой махины — вопрос жизни и смерти. Любой просчет в балансировке при повороте платформы превратил бы экскаватор в груду металлолома еще на испытаниях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Кинематика шага: как двигались 10 000 тонн

Название "шагающий" — не фигура речи. У машины не было гусениц, которые бы просто зарылись в податливую земную кору. При движении машина опускала боковые "башмаки", переносила вес всей конструкции на них и делала выпад вперед. Этот процесс со стороны напоминал движение гигантской стальной черепахи. Скорость в 80 метров в час кажется смешной, но для такой массы это был триумф механики.

Финал советского титана: от консервации к металлолому

За годы работы ЭШ-100/100 переместил объемы породы, сопоставимые со строительством Панамского канала. Однако девяностые годы оказались беспощадны к техническим шедеврам. Снижение добычи и чехарда собственников привели к остановке гиганта. Сначала разграбили электронику, содержащую ценные металлы, а затем, вместо того чтобы сделать из уникальной машины музейный экспонат по аналогии с историей технологий древности, его разрезали на куски. Сегодня о нем напоминают лишь архивы, а современные экологи изучают, как растения высасывают металлы на местах старых карьерных разработок, где когда-то шагал стальной монстр.

"Утилизация таких объектов без рекультивации карьера — это огромный стресс для экосистемы. Мы теряем не просто памятник инженерии, но и создаем техногенные пустоты", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы об ЭШ-100/100

Зачем экскаватору нужно было именно "шагать"?

Традиционные гусеницы при массе 10 тысяч тонн создавали бы колоссальное давление на грунт, заставляя машину тонуть. Шагающий механизм распределяет вес через огромную опорную плиту в стационарном состоянии.

Правда ли, что советский экскаватор был больше американского?

Американский Big Muskie был тяжелее (13 000 тонн) и имел более объемный ковш. Однако советский ЭШ-100/100 превосходил его по длине стрелы, что критически важно в глубоких карьерах.

Почему машину не сохранили для истории?

В начале 90-х содержание законсервированного гиганта стоило огромных денег. Логистика перевозки в музей была невозможна без полной разборки, на что у новых владельцев разреза не нашлось средств.

Существуют ли современные аналоги этого гиганта?

Да, школа Уралмаша сохранена. В 2017 году был представлен ЭШ-100/125, который унаследовал мощь своего предшественника, получив еще более длинную стрелу и современную систему управления.

