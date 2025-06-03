Забудьте про вентиляторы: новая система охлаждения, которую ставят даже в домах миллиардеров

Пока большинство людей спасается от жары старыми кондиционерами и надоедливыми вентиляторами, в элитных домах по всему миру устанавливают принципиально новую систему охлаждения — лучистое охлаждение (или радиантная система).
Это не просто модный тренд, а технологическое решение, которое постепенно приходит и в обычные дома.
Как это работает?
В отличие от кондиционеров, которые гоняют воздух по помещению, система лучистого охлаждения использует холодные поверхности — чаще всего это водяные панели, встроенные в потолок или стены. Проходя по ним, охлаждённая вода поглощает тепло из комнаты, не создавая сквозняков и шума.
Почему её выбирают богачи?
Где уже используется?
Эти системы можно найти в люксовых апартаментах Дубая, виллах в Тоскане, домах Кремниевой долины и даже в некоторых современных загородных домах России. Всё больше архитекторов включают радиантное охлаждение в проекты "умных" и экологичных домов.
Можно ли установить в обычной квартире?
Да, хотя чаще всего такие системы ставят в частных домах, с каждым годом появляются компактные решения и для городских квартир. Особенно актуальны они для новостроек с тёплыми полами, где уже есть водяной контур.
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