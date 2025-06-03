Забудьте про вентиляторы: новая система охлаждения, которую ставят даже в домах миллиардеров

2:04 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Пока большинство людей спасается от жары старыми кондиционерами и надоедливыми вентиляторами, в элитных домах по всему миру устанавливают принципиально новую систему охлаждения — лучистое охлаждение (или радиантная система).

Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторы

Это не просто модный тренд, а технологическое решение, которое постепенно приходит и в обычные дома.

Как это работает?

В отличие от кондиционеров, которые гоняют воздух по помещению, система лучистого охлаждения использует холодные поверхности — чаще всего это водяные панели, встроенные в потолок или стены. Проходя по ним, охлаждённая вода поглощает тепло из комнаты, не создавая сквозняков и шума.

Почему её выбирают богачи?

Абсолютная тишина. Никакого гула, вибрации или дуновения — в доме сохраняется комфортная температура, а вы не чувствуете работу системы вообще.

Эстетика и минимализм. Без решёток, блоков и труб под потолком — всё скрыто внутри стен или потолка.

Энергоэффективность. Такая система потребляет меньше энергии, чем традиционные кондиционеры, особенно в сочетании с геотермальным отоплением и охлаждением.

Микроклимат на уровне премиум. Воздух не пересушивается, температура распределяется равномерно, а влажность остаётся комфортной.

Где уже используется?

Эти системы можно найти в люксовых апартаментах Дубая, виллах в Тоскане, домах Кремниевой долины и даже в некоторых современных загородных домах России. Всё больше архитекторов включают радиантное охлаждение в проекты "умных" и экологичных домов.

Можно ли установить в обычной квартире?

Да, хотя чаще всего такие системы ставят в частных домах, с каждым годом появляются компактные решения и для городских квартир. Особенно актуальны они для новостроек с тёплыми полами, где уже есть водяной контур.