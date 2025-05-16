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Советские научные изобретения, которые были на шаг впереди мира

3:46
Эврика

Наука и культура Советского Союза — это не только ракеты и балет.

Буран
Фото: commons.wikimedia.org by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Буран

Были изобретения, которые опередили своё время, но не всегда получили массовое признание — будь то из-за бюрократии, идеологии или просто потому, что СССР "не для хайпа" работал.

Итак:

1. Многоразовый космический корабль "Буран" (1988)

Пока США запускали шаттлы с экипажем, советский "Буран" слетал в космос… полностью в автоматическом режиме. Без пилотов. И идеально приземлился.

Даже сегодня такая точность впечатляет. Но проект закрыли — Союз развалился, а финансирование ушло в космос безвозвратно.

2. Прототипы персональных компьютеров "Агат" и "Корвет" (1980-е)

В то время как на Западе компьютеры становились массовыми, в СССР уже были свои аналоги. Некоторые из них могли работать с графикой, имели интерфейсы, напоминающие Apple II, и даже запускали простые программы.

Только вот доступа к ним у обычного советского гражданина не было — максимум у школы, и то "под замком".

3. Интернет до интернета: система "Релком" и сеть "Академсеть"

В 1980-е в СССР уже существовала компьютерная сеть, объединяющая университеты и научные учреждения. Она позволяла отправлять сообщения и обмениваться файлами.

По сути — аналог раннего интернета. Только назывался не "Facebook", а "Релком", и котиков там не постили.

4. Термоядерный реактор Токамак (1950-60-е)

Советские физики были первыми, кто разработал рабочую концепцию управляемого термоядерного синтеза. Именно Токамак стал основой для всех современных термоядерных проектов, включая международный ITER.

В мире его копировали, дорабатывали, но изначально — это была чисто советская разработка.

5. Экранопланы (середина XX века)

Это летающие корабли, которые летят над поверхностью воды на воздушной подушке. Советские инженеры создали монстров вроде "Каспийского монстра" — огромные, быстроходные и почти неуловимые аппараты.

Для Пентагона это был настоящий шок, когда они впервые их увидели на спутниковых снимках.

6. Протезы с нейроуправлением (1960-70-е)

Советские учёные работали над протезами, которые реагировали на мышечные импульсы. То есть человек двигал рукой — и протез слушался. Всё это за десятилетия до массовых западных аналогов.

Были даже эксперименты с обратной связью — чтобы протез "ощущал" прикосновения.

7. Искусственные спутники связи (с 1957 года)

СССР запустил не просто "Спутник-1" — он первым начал строить полноценную систему спутниковой связи. Уже в 1960-х действовали орбитальные ретрансляторы для телевидения и связи — практически эра "СпейсХ" до появления Илона Маска.

Советские инженеры и учёные не просто догоняли Запад — они часто бежали впереди. Но без рынка, свободного распространения и глобального сотрудничества эти идеи либо оставались в лабораториях, либо исчезали в архивах.

Удивительно, но часть того, что мы сегодня считаем "высокими технологиями", в СССР уже давно пробовали сделать — просто не успели оформить в презентацию PowerPoint и подать на IPO.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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