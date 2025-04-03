Риск столкновения астероида с этой планетой вырос: НАСА повысило шансы

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НАСА повысило риск того, что астероид врежется в Луну.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

Так, вероятность того, что небесное тело 2024 YR4, открытое в декабре 2024 года, ударит по в Луне в 2032 году, увеличилась вдвое, до 3,8%.

Ранее в феврале этот показатель составлял 1,7%. Тогда же ученые и исключили падение астероида на нашу планету.

Когда данные уточнили, вероятность снизилась с 3,1% до 0,004%.

Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Он в три-четыре раза больше Челябинского метеорита, пишет KP. RU.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

