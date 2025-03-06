Марс не так уж и мертв: Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Красной планете

Марсианская сенсация: Ученые обнаружили следы жизни на Красной планете

2:16 Your browser does not support the audio element. Эврика

Марс продолжает удивлять ученых новыми открытиями, подтверждающими возможность существования жизни на Красной планете.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

В 2023 году марсоход Perseverance, работающий в кратере Езеро, сделал важное открытие: он обнаружил органические молекулы в слоях осадочных пород, сформировавшихся на дне древнего озера.

Сравнив эти образцы с земными аналогами из пустыни Атакама, где даже в сухой почве можно найти следы микроорганизмов, ученые из NASA пришли к выводу, что Марс может скрывать нечто большее.

К удивлению исследователей, в марсианском грунте были обнаружены липиды молекулы, являющиеся основой клеточных мембран на Земле. Это открытие стало еще одним аргументом в пользу гипотезы о существовании жизни на Марсе в прошлом или даже настоящем.

Подтверждают эту гипотезу и данные, полученные с орбитального аппарата TGO (Trace Gas Orbiter), который зафиксировал в атмосфере Марса не только метан, но и аммиак газ, часто ассоциирующийся с биологической активностью.

Астробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) выдвинули смелую гипотезу о существовании под поверхностью Марса "темной биосферы" микроорганизмов, использующих радиацию вместо солнечного света для выработки энергии. Подобные бактерии существуют и на Земле, например, в ядерных реакторах.

Однако, как проверить эти гипотезы и получить окончательные доказательства существования жизни на Марсе? Ответ на этот вопрос может дать миссия Mars Sample Return, которая планирует доставить на Землю образцы грунта, собранные Perseverance.

В 2031 году капсулы с марсианским грунтом, прошедшие тройную защиту от загрязнения, прибудут на Землю, где ученые смогут провести детальный анализ образцов.

В лабораториях JPL (Jet Propulsion Laboratory) уже разрабатываются новые методы анализа марсианских пород, в частности, масс-спектрометры, способные обнаружить единичные молекулы органических веществ среди миллиардов посторонних частиц.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.

