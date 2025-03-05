Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из звёзд рекламы в породу-призрак: почему мир отвернулся от этих собак
Трамп дал шанс Зеленскому? NYT сообщает об условиях возобновления помощи Украине
Волосы стали сухими и ломкими? Виновата эта незаметная ошибка в уходе
Французский завтрак на вашей кухне: идеальные круассаны своими руками
Летний душ своими руками: инструкция для тех, кто не боится мокрой стройки
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Он такой один: почему знак STOP отличается от всех других дорожных знаков
Забудьте о дорогой химии: 3 мощных способа применения хозяйственного мыла
Освобождение Привольного: Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР

Энергия будущего: Китай намерен создать искусственное солнце к 2050 году

Китай зажигает искусственное солнце: Новая эра чистой энергии на горизонте
1:29
Эврика

Китай поставил перед собой амбициозную цель к 2050 году овладеть технологией термоядерного синтеза и запустить в эксплуатацию установку, имитирующую процессы, происходящие на Солнце, для производства чистой энергии.

солнце, корональные дыры
Фото: Wikimedia Commons by Amy Moran is licensed under Public domain
солнце, корональные дыры

Этот проект, получивший неофициальное название "искусственное солнце", может стать прорывом в мировой энергетике, сообщает Bloomberg.

Термоядерный синтез это процесс слияния легких атомных ядер, в результате которого выделяется огромное количество энергии, подобно тому, как это происходит в недрах звезд.

В отличие от традиционной атомной энергетики, основанной на делении атомного ядра, термоядерный синтез считается экологически чистым и практически неисчерпаемым источником энергии, так как не производит радиоактивных отходов и использует легкодоступное сырье.

Для реализации этого проекта в Китае разрабатываются специальные установки токамаки, которые используют мощные магнитные поля для удержания высокотемпературной плазмы, необходимой для осуществления термоядерной реакции.

Китай активно инвестирует в исследования в области термоядерного синтеза, стремясь занять лидирующие позиции в этой перспективной сфере.

Реализация этого проекта позволит Китаю не только обеспечить себя экологически чистой энергией, но и внести значительный вклад в решение глобальных энергетических проблем.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите, чтобы гортензия цвела как на фото? Подкормите её правильно весной
Садоводство, цветоводство
Хотите, чтобы гортензия цвела как на фото? Подкормите её правильно весной Аудио 
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Весна диктует стиль: 5 женственных трендов, которые захватят подиумы и улицы
Красота и стиль
Весна диктует стиль: 5 женственных трендов, которые захватят подиумы и улицы Аудио 
Популярное
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.

Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Трамп дал шанс Зеленскому? NYT сообщает об условиях возобновления помощи Украине
Волосы стали сухими и ломкими? Виновата эта незаметная ошибка в уходе
Французский завтрак на вашей кухне: идеальные круассаны своими руками
Летний душ своими руками: инструкция для тех, кто не боится мокрой стройки
Шторы на окнах больше никто не использует: новый тренд гораздно интереснее
Он такой один: почему знак STOP отличается от всех других дорожных знаков
Забудьте о дорогой химии: 3 мощных способа применения хозяйственного мыла
Освобождение Привольного: Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР
Ирга весной и осенью: главный секрет обрезки, о котором молчат садоводы
Роботы захватывают заводы в Китае: машины уже работают слаженнее людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.