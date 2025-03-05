Китай поставил перед собой амбициозную цель к 2050 году овладеть технологией термоядерного синтеза и запустить в эксплуатацию установку, имитирующую процессы, происходящие на Солнце, для производства чистой энергии.
Этот проект, получивший неофициальное название "искусственное солнце", может стать прорывом в мировой энергетике, сообщает Bloomberg.
Термоядерный синтез это процесс слияния легких атомных ядер, в результате которого выделяется огромное количество энергии, подобно тому, как это происходит в недрах звезд.
В отличие от традиционной атомной энергетики, основанной на делении атомного ядра, термоядерный синтез считается экологически чистым и практически неисчерпаемым источником энергии, так как не производит радиоактивных отходов и использует легкодоступное сырье.
Для реализации этого проекта в Китае разрабатываются специальные установки токамаки, которые используют мощные магнитные поля для удержания высокотемпературной плазмы, необходимой для осуществления термоядерной реакции.
Китай активно инвестирует в исследования в области термоядерного синтеза, стремясь занять лидирующие позиции в этой перспективной сфере.
Реализация этого проекта позволит Китаю не только обеспечить себя экологически чистой энергией, но и внести значительный вклад в решение глобальных энергетических проблем.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.