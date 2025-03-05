Энергия будущего: Китай намерен создать искусственное солнце к 2050 году

Китай зажигает искусственное солнце: Новая эра чистой энергии на горизонте

1:29 Your browser does not support the audio element. Эврика

Китай поставил перед собой амбициозную цель к 2050 году овладеть технологией термоядерного синтеза и запустить в эксплуатацию установку, имитирующую процессы, происходящие на Солнце, для производства чистой энергии.

Фото: Wikimedia Commons by Amy Moran is licensed under Public domain солнце, корональные дыры

Этот проект, получивший неофициальное название "искусственное солнце", может стать прорывом в мировой энергетике, сообщает Bloomberg.

Термоядерный синтез это процесс слияния легких атомных ядер, в результате которого выделяется огромное количество энергии, подобно тому, как это происходит в недрах звезд.

В отличие от традиционной атомной энергетики, основанной на делении атомного ядра, термоядерный синтез считается экологически чистым и практически неисчерпаемым источником энергии, так как не производит радиоактивных отходов и использует легкодоступное сырье.

Для реализации этого проекта в Китае разрабатываются специальные установки токамаки, которые используют мощные магнитные поля для удержания высокотемпературной плазмы, необходимой для осуществления термоядерной реакции.

Китай активно инвестирует в исследования в области термоядерного синтеза, стремясь занять лидирующие позиции в этой перспективной сфере.

Реализация этого проекта позволит Китаю не только обеспечить себя экологически чистой энергией, но и внести значительный вклад в решение глобальных энергетических проблем.