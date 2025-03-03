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Глобальная корректировка: Готовимся к сдвигу времени в 2029 году из-за ускорения вращения планеты

Земля вращается быстрее: Мир готовится к отрицательной секунде
2:02
Эврика » Гипотезы

В связи с аномальным ускорением вращения Земли, в 2029 году потребуется корректировка всемирного времени так называемая "отрицательная секунда". Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Виталий Пальчиков в интервью РИА Новости.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

По словам ученого, в последние годы наблюдается тенденция к увеличению скорости вращения нашей планеты, что требует внесения изменений в систему координированного всемирного времени (UTC), используемую для синхронизации часов по всему миру.

"Согласно прогнозам ученых, вычитание секунды произойдет приблизительно в конце 2028 года", уточнил Пальчиков.

Он также отметил, что причины, лежащие в основе ускорения вращения Земли, пока не до конца изучены. Несмотря на это, ученые уверены, что в будущем удастся найти исчерпывающее объяснение данному явлению и представить его общественности.

Добавление или вычитание "високосных секунд" периодическая процедура, предназначенная для поддержания соответствия между атомным временем, определяемым атомными часами, и астрономическим временем, зависящим от реальной скорости вращения Земли.

Необходимость в таких корректировках возникает из-за того, что вращение Земли не является идеально равномерным и подвержено колебаниям под воздействием различных факторов, таких как приливные силы Луны и Солнца, а также изменения в распределении массы внутри планеты.

Последний раз "високосная секунда" добавлялась 31 декабря 2016 года. Предстоящее вычитание секунды станет первым подобным событием в истории и потребует внесения изменений в программное обеспечение и оборудование, используемое для точного измерения времени во всем мире.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. Единственное известное человеку в настоящее время тело во Вселенной, населённое живыми организмами.
 

 
 Вре́мя — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. Одно из основных понятий философии и физики, мерило длительности существования всех объектов, характеристика последовательной смены их состояний в процессах и самих процессов, изменения и развития, а также одна из координат единого пространства-времени, представления о котором развиваются в теории относительности.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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