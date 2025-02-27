Климатическое потепление на Земле может случиться уже к 2070 году

Климатическая катастрофа не за горами: Земля нагреется на 3 градуса уже к 2070 году

1:17 Your browser does not support the audio element. Эврика

Планета Земля приближается к точке невозврата. Новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, предсказывает катастрофическое потепление к 2070 году, если не принять срочные меры.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв Земли

Ученые, во главе с Элизабет Бернс из Государственного университета Колорадо, использовали сверхточную нейросеть для анализа климатических данных и пришли к тревожным выводам. Глобальное потепление может достичь критической отметки в три градуса Цельсия уже к 2070 году.

По расчетам искусственного интеллекта, потепление на 1,5 градуса произойдет к 2040 году, а на два градуса к 2060 году. Наиболее стремительный рост температуры ожидается в отдельных регионах, включая Южный океан, горные районы Центральной Азии, арктическое побережье Северной Америки и северо-запад Африки.

Авторы исследования призывают мировое сообщество безотлагательно принять меры для смягчения последствий глобального потепления, подчеркивая, что промедление может привести к необратимым изменениям в климатической системе Земли.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. Единственное известное человеку в настоящее время тело во Вселенной, населённое живыми организмами.



