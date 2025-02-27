Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка владельцев частных домов: почему собакам нужны прогулки за пределами двора
Пятна от ручки исчезнут: уксус и лимонная кислота творят чудеса с одеждой — вот что нужно сделать
Курская область, Глушковский район: сложная обстановка, по словам российского бойца
"Искандер" поразил цель: уничтожена позиция ВСУ в Сумской области
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Россиянка Юлия Павликова победила в конкурсе "Мисс Европа - 2025"
Новый рубеж: Китай создал двигатель, открывающий путь к гиперзвуковым полетам в космос
Ваши суставы молят о пощаде: одна привычка делает артрит неизбежным
Мягкий, нежный и высокий: как приготовить омлет, который не опадёт

Климатическое потепление на Земле может случиться уже к 2070 году

Климатическая катастрофа не за горами: Земля нагреется на 3 градуса уже к 2070 году
1:17
Эврика

Планета Земля приближается к точке невозврата. Новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, предсказывает катастрофическое потепление к 2070 году, если не принять срочные меры.

Взрыв Земли
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв Земли

Ученые, во главе с Элизабет Бернс из Государственного университета Колорадо, использовали сверхточную нейросеть для анализа климатических данных и пришли к тревожным выводам. Глобальное потепление может достичь критической отметки в три градуса Цельсия уже к 2070 году.

По расчетам искусственного интеллекта, потепление на 1,5 градуса произойдет к 2040 году, а на два градуса к 2060 году. Наиболее стремительный рост температуры ожидается в отдельных регионах, включая Южный океан, горные районы Центральной Азии, арктическое побережье Северной Америки и северо-запад Африки.

Авторы исследования призывают мировое сообщество безотлагательно принять меры для смягчения последствий глобального потепления, подчеркивая, что промедление может привести к необратимым изменениям в климатической системе Земли.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс. Единственное известное человеку в настоящее время тело во Вселенной, населённое живыми организмами.
 

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Еда и рецепты
Ем орехи только так – иначе пользы не будет Аудио 
Три кита надежности: кроссоверы, которые не сломаются в самый неподходящий момент
Авто
Три кита надежности: кроссоверы, которые не сломаются в самый неподходящий момент Аудио 
5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах
Домашние животные
5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать
Оказывается, этот сорняк — главный враг проволочника: теперь его не будете выпалывать
Последние материалы
Питомцы с характером: почему поколение Z выбирает не просто собак, а личности
Срочный вылет на похороны: как найти дешёвые билеты
Не выбрасывайте старые губки: они помогут вашим растениям!
Бабушкин интерьер снова в тренде — какие вещи из прошлого стоит сохранить
Диабет отступает: инновационная методика дарит надежду миллионам
Секрет идеального освещения: как заставить кухню сиять уютом и теплом
5 незаметных ошибок, которые приводят к слабому урожаю — проверьте себя
Этот рецепт запеканки покоряет с первой ложки — нежно, сочно, просто
Забудьте о мангале: эти рёбрышки тают во рту — раскрыт секрет приготовления в духовке и на сковороде
Побороть бессонницу за 5 минут поможет этот секретный метод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.