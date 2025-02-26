Впервые за 100 лет в Египте найдена гробница фараона

Тайна раскрыта: В Египте найдена усыпальница фараона

1:21 Your browser does not support the audio element. Эврика

Спустя столетие тишины египетская земля вновь заговорила. Археологи сделали сенсационное открытие, они сообщили о том, что была найдена гробница фараона. Об этом пишет Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by AdaVegas Travel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Луксор

Предположительно, она принадлежит Тутмосу II и его супруге знаменитой царицы Хатшепсут.

Вход в гробницу обнаружили еще в 2022 году, но сначала посчитали, что это место захоронения одной из жен фараона. Однако, последние находки, в частности, осколки алебастровых сосудов с иероглифами, указывают на то, что здесь покоился сам Тутмос II.

Гробница находится недалеко от Долины Царей, где расположены другие царские усыпальницы. К сожалению, большую часть содержимого, включая мумию фараона, перевезли в другое место еще в древности, вероятно, из-за наводнения. Мумию Тутмоса II обнаружили еще в 1881 году и сейчас она находится в Национальном музее египетской цивилизации в Каире.

Несмотря на это, находка гробницы важное событие. Археологи надеются, что изучение обнаруженных артефактов прольет свет на период правления Тутмоса II и пополнит знания об истории Древнего Египта.

Уточнения



Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).





Му́мия — сохранённое бальзамированием тело. Мумией называется тело (не только человека, но и любого другого живого существа), подвергнутое специальной химической обработке, в результате которой прекращается или замедляется процесс разложения тканей. Следует различать искусственно и естественно мумифицированные тела.

