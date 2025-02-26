Космическая угроза: Новый астероид 2024 YR4 и его потенциальное столкновение с Луной в 2032 году

В космическом пространстве разворачивается небесная драма, главным действующим лицом которой стал недавно обнаруженный астероид, получивший название 2024 YR4.
Ученые американского космического агентства NASA бдительно следят за его траекторией, поскольку, согласно последним расчетам, существует вероятность его столкновения с Луной в 2032 году.
Изначально, вероятность столкновения 2024 YR4 с нашей планетой оценивалась в 3,1%. Однако, после проведения дополнительных наблюдений, астрономы скорректировали прогноз, снизив вероятность падения астероида на Землю до 0,28%. Это, безусловно, хорошие новости для жителей Земли, но расслабляться рано.
Несмотря на снижение риска для нашей планеты, остаётся актуальной угроза столкновения астероида с Луной. По данным NASA, вероятность такого события составляет 1,7%. Это относительно небольшая цифра, но, учитывая потенциальные последствия даже небольшого столкновения в космическом масштабе, ученые продолжают внимательно отслеживать траекторию 2024 YR4.
Для более точного изучения астероида и уточнения его размеров и траектории, астрономы планируют использовать возможности космического телескопа James Webb. С помощью этого мощного инструмента ученые надеются получить более детальные данные о небесном теле, что позволит сделать более точные прогнозы относительно его дальнейшего движения.
Пока что диаметр астероида 2024 YR4 оценивается в диапазоне от 40 до 90 метров. Столкновение даже такого сравнительно небольшого объекта с Луной может привести к образованию нового кратера и выбросу большого количества пыли и обломков в космическое пространство.
Ученые подчеркивают, что вероятность столкновения астероида с Луной все еще остается относительно низкой, но продолжают внимательно отслеживать его траекторию и собирать новые данные, чтобы минимизировать риски и быть готовыми к любым сценариям развития событий.
Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.
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