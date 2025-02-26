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Космическая угроза: Новый астероид 2024 YR4 и его потенциальное столкновение с Луной в 2032 году

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году
2:22
Эврика

В космическом пространстве разворачивается небесная драма, главным действующим лицом которой стал недавно обнаруженный астероид, получивший название 2024 YR4.

Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_of_Trojan_Asteroid_2020_XL5.jpg by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Приближающиеся к Земле астероиды несут тайну пятой силы Вселенной

Ученые американского космического агентства NASA бдительно следят за его траекторией, поскольку, согласно последним расчетам, существует вероятность его столкновения с Луной в 2032 году.

Изначально, вероятность столкновения 2024 YR4 с нашей планетой оценивалась в 3,1%. Однако, после проведения дополнительных наблюдений, астрономы скорректировали прогноз, снизив вероятность падения астероида на Землю до 0,28%. Это, безусловно, хорошие новости для жителей Земли, но расслабляться рано.

Несмотря на снижение риска для нашей планеты, остаётся актуальной угроза столкновения астероида с Луной. По данным NASA, вероятность такого события составляет 1,7%. Это относительно небольшая цифра, но, учитывая потенциальные последствия даже небольшого столкновения в космическом масштабе, ученые продолжают внимательно отслеживать траекторию 2024 YR4.

Для более точного изучения астероида и уточнения его размеров и траектории, астрономы планируют использовать возможности космического телескопа James Webb. С помощью этого мощного инструмента ученые надеются получить более детальные данные о небесном теле, что позволит сделать более точные прогнозы относительно его дальнейшего движения.

Пока что диаметр астероида 2024 YR4 оценивается в диапазоне от 40 до 90 метров. Столкновение даже такого сравнительно небольшого объекта с Луной может привести к образованию нового кратера и выбросу большого количества пыли и обломков в космическое пространство.

Ученые подчеркивают, что вероятность столкновения астероида с Луной все еще остается относительно низкой, но продолжают внимательно отслеживать его траекторию и собирать новые данные, чтобы минимизировать риски и быть готовыми к любым сценариям развития событий.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники. Входят в категорию малых тел Солнечной системы.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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