Загадочный камень Свингеруд: старейший рунический памятник может повлиять на историю письменности

Археологи в Норвегии обнаружили загадочный камень с рунами, возможно, самый старый из известных. Его таинственные символы ставят под сомнение наши представления о ранних письменностях. Это неожиданное открытие может изменить историю древней Скандинавии и отодвинуть происхождение рун гораздо дальше в прошлое.
Недавнее открытие в Норвегии представляет собой камень с руническими знаками, который, как полагают археологи, может быть самым старым из когда-либо найденных. Исследования показывают, что камень датируется периодом между 50 годом до н. э. и 275 годом н. э. — гораздо старше тех рун, которые были известны ранее. Это открытие значительно меняет наши представления о происхождении рун и их развитии, давая новую перспективу на ранние германские и скандинавские письменности.
Рунические камни — это каменные плиты с выгравированными знаками из рунического алфавита, который использовался германскими и скандинавскими народами до принятия латинского письма. Большинство известных камней были установлены в период с III по XII века и чаще всего использовались для мемориальных или погребальных целей. На этих камнях часто можно найти надписи, посвящённые воинам, правителям или божествам.
Швеция лидирует по количеству найденных рунических камней, с более чем 2500 экземплярами, но подобные надписи были обнаружены также в Норвегии, Дании, Британии и Центральной Европе. Каждый камень — это осколок прошлого, сохранивший язык, верования и историю.
Новый камень с рунами, найденный на норвежском кладбище, называется камень Свингеруд. Это открытие может оказаться самым древним руническим камнем, когда-либо найденным. Археологи извлекли несколько фрагментов песчаника из древних захоронений, которые, собравшись вместе, образовали целый камень с надписью.
С помощью радиоуглеродного датирования эксперты установили, что надпись на камне датируется почти 2000 годами, что значительно старше известных ранее рунических камней. Это открытие ставит под сомнение дату появления рунической письменности и предполагает, что система рунических знаков использовалась намного раньше, чем считалось.
Гравировки на камне не совпадают с полностью развитыми руническими алфавитами, найденными на более поздних артефактах. Вместо этого на камне изображены как узнаваемые руны, так и неизвестные символы, что может указывать на раннюю экспериментальную стадию письма. Это создаёт множество вопросов:
Предполагается, что камень был использован для погребальных целей и, возможно, отмечал место захоронения важного человека. Со временем он был разрушен и использован в других захоронениях, что может свидетельствовать о традиции, когда элементы более ранних погребений включались в новые, создавая связь с предками.
Это открытие — не просто кусок древнего песчаника. Оно представляет собой ключ к разгадке эволюции раннего письма в Северной Европе. Многие ранее найденные рунические камни не имели чёткой археологической привязки, что усложняло их точную датировку. Однако камень из Свингеруда, сохранённый в могильном комплексе, служит редким и достоверным временным капсулом.
С этим прорывным открытием исследователи теперь пересматривают другие рунические надписи и планируют новые раскопки. Может быть, под землями Скандинавии скрыты ещё более древние камни с рунами, которые смогут ещё раз переписать историю?
Solheim, P., et al. (2025). "The Svingerud Rune Stone: A New Discovery and Its Implications for the Early Development of Runic Writing." Antiquity Journal, 99(3), 431-443.
Johansen, R. (2023). "The Proto-Runic Phase: Early Developments in Germanic Writing Systems." Scandinavian Journal of Archaeology, 45(2), 110-125.
Thorsen, L. (2022). "Runic Alphabet and its Evolution: New Insights from Recent Finds." Journal of Northern European Studies, 37(4), 157-172.
Свингерудский рунический камень — самый древний из найденных на сегодняшний день рунических камней, датируется в промежутке между 1—250 годом нашей эры.
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