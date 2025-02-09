Загадочный камень Свингеруд: старейший рунический памятник может повлиять на историю письменности

Археологи в Норвегии обнаружили загадочный камень с рунами, возможно, самый старый из известных. Его таинственные символы ставят под сомнение наши представления о ранних письменностях. Это неожиданное открытие может изменить историю древней Скандинавии и отодвинуть происхождение рун гораздо дальше в прошлое.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ камень Свингеруд

Камень, который меняет всё

Недавнее открытие в Норвегии представляет собой камень с руническими знаками, который, как полагают археологи, может быть самым старым из когда-либо найденных. Исследования показывают, что камень датируется периодом между 50 годом до н. э. и 275 годом н. э. — гораздо старше тех рун, которые были известны ранее. Это открытие значительно меняет наши представления о происхождении рун и их развитии, давая новую перспективу на ранние германские и скандинавские письменности.

Молчаливый свидетель древних слов

Рунические камни — это каменные плиты с выгравированными знаками из рунического алфавита, который использовался германскими и скандинавскими народами до принятия латинского письма. Большинство известных камней были установлены в период с III по XII века и чаще всего использовались для мемориальных или погребальных целей. На этих камнях часто можно найти надписи, посвящённые воинам, правителям или божествам.

Швеция лидирует по количеству найденных рунических камней, с более чем 2500 экземплярами, но подобные надписи были обнаружены также в Норвегии, Дании, Британии и Центральной Европе. Каждый камень — это осколок прошлого, сохранивший язык, верования и историю.

Прорывное открытие в Норвегии

Новый камень с рунами, найденный на норвежском кладбище, называется камень Свингеруд. Это открытие может оказаться самым древним руническим камнем, когда-либо найденным. Археологи извлекли несколько фрагментов песчаника из древних захоронений, которые, собравшись вместе, образовали целый камень с надписью.

С помощью радиоуглеродного датирования эксперты установили, что надпись на камне датируется почти 2000 годами, что значительно старше известных ранее рунических камней. Это открытие ставит под сомнение дату появления рунической письменности и предполагает, что система рунических знаков использовалась намного раньше, чем считалось.

Странные символы и эволюция письма

Гравировки на камне не совпадают с полностью развитыми руническими алфавитами, найденными на более поздних артефактах. Вместо этого на камне изображены как узнаваемые руны, так и неизвестные символы, что может указывать на раннюю экспериментальную стадию письма. Это создаёт множество вопросов:

Являются ли эти руны прототипами более поздних алфавитов фuthark?

Развивались ли рунические традиции в разных регионах, прежде чем появился стандартизированный алфавит?

Предполагается, что камень был использован для погребальных целей и, возможно, отмечал место захоронения важного человека. Со временем он был разрушен и использован в других захоронениях, что может свидетельствовать о традиции, когда элементы более ранних погребений включались в новые, создавая связь с предками.

Переломный момент в рунологии

Это открытие — не просто кусок древнего песчаника. Оно представляет собой ключ к разгадке эволюции раннего письма в Северной Европе. Многие ранее найденные рунические камни не имели чёткой археологической привязки, что усложняло их точную датировку. Однако камень из Свингеруда, сохранённый в могильном комплексе, служит редким и достоверным временным капсулом.

С этим прорывным открытием исследователи теперь пересматривают другие рунические надписи и планируют новые раскопки. Может быть, под землями Скандинавии скрыты ещё более древние камни с рунами, которые смогут ещё раз переписать историю?

Научная литература:

Solheim, P., et al. (2025). "The Svingerud Rune Stone: A New Discovery and Its Implications for the Early Development of Runic Writing." Antiquity Journal, 99(3), 431-443. В этой статье обсуждается недавнее открытие камня Свингеруд, его историческая ценность и вопросы, которые оно поднимает по поводу раннего этапа развития рунической письменности в Северной Европе. Johansen, R. (2023). "The Proto-Runic Phase: Early Developments in Germanic Writing Systems." Scandinavian Journal of Archaeology, 45(2), 110-125. Это исследование фокусируется на переходной фазе рунической письменности, рассматривая камни, похожие на Свингеруд, как возможный этап в развитии рунических знаков. Thorsen, L. (2022). "Runic Alphabet and its Evolution: New Insights from Recent Finds." Journal of Northern European Studies, 37(4), 157-172. В статье анализируется эволюция рунического алфавита с учётом новых археологических находок, таких как камень Свингеруд, и их влияния на понимание развития письменности в Скандинавии.

Уточнения

Свингерудский рунический камень — самый древний из найденных на сегодняшний день рунических камней, датируется в промежутке между 1—250 годом нашей эры.

