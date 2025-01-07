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Космический телескоп Уэбба продолжает удивлять: мерцающие звёзды в галактике Драко

Джеймс Уэбб открыл 44 звезды в далёкой галактике: новый взгляд на Вселенную
3:42
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В новом году космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) установил очередной рекорд, запечатлев 44 звезды в одной галактике на полпути через наблюдаемую Вселенную. Ранее астрономы считали, что обнаружить отдельные звёзды в столь отдалённых регионах невозможно — как будто попытаться разглядеть пылинки в лунных кратерах с помощью бинокля.

Webb Telescope Detects Universe’s Most Distant Organic Molecules (52958010034)
Фото: commons.wikimedia.org by James Webb Space Telescope, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Webb Telescope Detects Universe’s Most Distant Organic Molecules (52958010034)

"Я никогда не мог мечтать, что Уэбб сможет увидеть их в таком количестве," — сказал Рогир Виндхорст, астроном из Университета штата Аризона и участник команды открытия. "А теперь мы наблюдаем, как эти звёзды то появляются, то исчезают на снимках, сделанных с разницей в год, словно светлячки в ночи. Уэбб продолжает нас удивлять."

Космический феномен: 44 звезды в галактике Дракон

Открытые звёзды находятся в далёкой скрытой галактике, свет которой был искажён гравитационной линзой в длинную арку, прозванную "Дракон". Этот свет начал своё путешествие около 6,5 миллиардов лет назад, когда Вселенной было лишь половина её нынешнего возраста. Анализируя цвет звёзд, учёные определили, что это красные сверхгиганты — звёзды на последних стадиях своей жизни, аналогичные Бетельгейзе в созвездии Орион.

Арка Дракона представляет собой серию дублированных изображений одной спиральной галактики на фоне скопления галактик Абель 370. Это космическое явление — результат гравитационного линзирования, когда свет далёких галактик изгибается под воздействием гравитации массивного скопления.

Абель 370: лупа Вселенной

Абель 370 находится примерно в 4 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Кит. Это скопление объединяет сотни галактик, связанных гравитацией. Гравитационная линза этого скопления искажает и увеличивает свет от фоновых галактик, позволяя таким мощным инструментам, как JWST, детально изучать удалённые объекты.

Фэнву Сун, постдокторант Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института, обнаружил эти звёзды, анализируя снимки, сделанные JWST в 2022 и 2023 годах. "Когда мы обработали данные, мы поняли, что видим множество отдельных звёзд," — отметил он. "Это было волнующее открытие, поскольку впервые удалось разглядеть столько отдельных звёзд на таком расстоянии."

Как гравитационное линзирование помогло JWST

Без счастливого совпадения — взаимодействия гравитационных линз и звёзд внутри скопления Абель 370 — JWST вряд ли смог бы обнаружить такое количество ярких звёзд. Эти линзирующие события привели к тому, что яркость звёзд изменялась со временем, заставляя их "появляться и исчезать на изображениях, словно мерцающая рождественская ёлка," отметил Николас Фу, соавтор исследования из Университета штата Аризона.

Научное значение открытия

Это исследование не только расширяет возможности JWST, но и помогает астрономам глубже понять природу тёмной материи. Наблюдения за звёздами в столь далёких галактиках дают новые данные о взаимодействиях гравитационных линз и их влиянии на свет.

Результаты работы были опубликованы 6 января в журнале Nature Astronomy.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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