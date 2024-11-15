Китайцы раскрыли, как побороть старение

0:36 Your browser does not support the audio element. Эврика

Ученые из Университета Китайской Академии наук узнали, что иммунная система может способствовать ускоренному старению тканей. При этом важны антитела иммуноглобулин G (IgG).

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В статье написано, что он защищает организм от инфекций. Экспертам удалось выяснить, что высокая концентрация IgG приводит к преждевременному старению клеток иммунной системы, ответственных за удаление поврежденных клеток. Понижая показатель этих антител у подопытных мышей, исследователи смогли замедлить процесс старения, сказано в материале Cell.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

