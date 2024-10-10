Дуров рассказал о создании ВКонтакте

1:11 Your browser does not support the audio element. Эврика

Павел Дуров поделился, что во время разработки социальной сети "ВКонтакте" он порой работал над кодом по 20 часов подряд. Об этом он написал в своем Telegram-канале. После долгих сессий он обычно съедал много макарон с сыром. Дуров также отметил, что его брат Николай сыграл важную роль в создании сайта.

Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, PDM

Павел Дуров рассказал, что хотел оставаться на связи с однокурсниками, но понимал, что без специального сайта это будет сложно. Поэтому в конце августа 2006 года он решил сделать социальную сеть для студентов и выпускников за четыре недели.

На тот момент Дуров уже неплохо разбирался в программировании, но ему нужна была помощь брата, который жил в Германии. Он назвал Николая отличным математиком и программистом, хотя тот всегда считал веб-разработку не очень незначительным. В то время Николай больше занимался своей диссертацией в Университете Макса Планка в Бонне. Тем не менее, он посоветовал Павлу начать с написания кода для авторизации пользователей.

"Ты справишься", — поддержал он брата.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





"ВКонта́кте" (международное название — VK) — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.



