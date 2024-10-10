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Дуров рассказал о создании ВКонтакте

1:11
Эврика

Павел Дуров поделился, что во время разработки социальной сети "ВКонтакте" он порой работал над кодом по 20 часов подряд. Об этом он написал в своем Telegram-канале. После долгих сессий он обычно съедал много макарон с сыром. Дуров также отметил, что его брат Николай сыграл важную роль в создании сайта.

Дуров рассказал о создании ВКонтакте
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, PDM

Павел Дуров рассказал, что хотел оставаться на связи с однокурсниками, но понимал, что без специального сайта это будет сложно. Поэтому в конце августа 2006 года он решил сделать социальную сеть для студентов и выпускников за четыре недели.

На тот момент Дуров уже неплохо разбирался в программировании, но ему нужна была помощь брата, который жил в Германии. Он назвал Николая отличным математиком и программистом, хотя тот всегда считал веб-разработку не очень незначительным. В то время Николай больше занимался своей диссертацией в Университете Макса Планка в Бонне. Тем не менее, он посоветовал Павлу начать с написания кода для авторизации пользователей.

"Ты справишься", — поддержал он брата.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

"ВКонта́кте" (международное название — VK) — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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