Эксперты рассказали о значении открытий нобелевских лауреатов по химии

1:58 Your browser does not support the audio element. Эврика

Недавно стало известно, что Нобелевскую премию по химии в 2024 году получили британский учёный Дэвид Бейкер и американцы Демис Хассабис и Джон Джампер. Их работы связаны с созданием молекул с определёнными свойствами и исследованием структуры белков. Эксперты считают, что эти открытия могут принести пользу в разных областях, включая разработку вакцин. Об этом пишет РБК.

Фото: КНЦ СО РАН by Анастасия Тамаровская, CC BY 4.0

Профессор Артём Оганов отметил, что работа Бейкера действительно важна, так как он разрабатывает новые белковые молекулы. Однако у него есть вопросы по поводу метода предсказания структуры белков, разработанного Хассабисом и Джампером. Оганов считает, что этот метод пока требует дополнительных проверок, так как он основывается на данных о биологических белках, а предсказания для других типов белков могут быть менее точными.

Андрей Головин, замдекана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, подчеркнул, что предсказание структуры белков — важная задача для науки, так как структура определяет функцию белка. Ранее точность предсказаний была около 50%, но с появлением алгоритма AlphaFold2 в 2021 году она выросла до 90%.

Головин также отметил, что работа Бейкера может быть полезна для экономики. Он стремится создавать искусственные белки с новыми функциями, которые могут решить реальные проблемы, например, фермент для разложения пластика. По его словам, за последние два года прогресс в этой области значительно увеличился: теперь генерировать новые белки стало проще и быстрее.

В целом, открытия нобелевских лауреатов открывают новые горизонты для науки и технологий, что может привести к важным достижениям в будущем.

Уточнения

Но́белевская пре́мия (швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize) — одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру, или развитие общества.





Хи́мия (от араб. کيمياء‎, произошедшего, предположительно, от египетского слова Кемет (транслит. егип. Kmt) (чёрный), откуда возникло также название Египта, чернозёма и свинца — Та-Кемет — «чёрная земля» (егип. tA-kmt); другие возможные варианты: др.-греч. χυμος — „сок“, „эссенция“, „влага“, „вкус“, др.-греч. χυμα — „сплав (металлов)“, „литьё“, „поток“, др.-греч. χυμευσις — „смешивание“) — одна из важнейших и обширных областей естествознания, наука, изучающая вещества, также их состав и строение, их свойства, зависящие от состава и строения, их превращения, ведущие к изменению состава — химические реакции, а также законы и закономерности, которым эти превращения подчиняются.

