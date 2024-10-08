Мужчины и женщины, чтобы похудеть, должны завтракать по-разному

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Исследование, в котором использовалась математическая модель метаболизма у мужчин и женщин, показало: метаболизм мужчин в среднем лучше реагирует на пищу с высоким содержанием углеводов, такую ​​как овес и зерновые, в то время как женщинам лучше подходит еда с более высоким процентом жира, такая как омлеты и авокадо. Исследование опубликовано в Computers in Biology and Medicine.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breakfast_Platter.jpg by Sumitsurai

«Образ жизни — важный фактор для нашего общего здоровья, — утверждает кандидат наук по прикладной математике и ведущий автор исследования Стефани Або (Stéphanie Abo). - Мы живем напряженной жизнью, поэтому важно понимать, как, казалось бы, несущественные решения, такие как что съесть на завтрак, могут повлиять на наше здоровье и уровень энергии. Независимо от того, пытаетесь ли вы сбросить вес, поддерживать вес или просто поддерживать уровень энергии, важно понимать влияние вашей диеты на ваш метаболизм».

Данные исследования основывается на существующем пробеле в исследованиях гендерных различий в том, как мужчины и женщины перерабатывают жир. Исследовательских данных о женском организме меньше, чем о мужском.

«Поскольку у женщин в среднем больше жира в организме, чем у мужчин, можно было бы подумать, что они будут сжигать меньше жира для получения энергии, но это не так. Результаты модели показывают, что женщины запасают больше жира сразу после еды, но также сжигают больше жира во время голодания, - констатирует профессор прикладной математики в исследовательском центре Canada 150 на кафедре математической биологии и медицины Анита Лейтон (Anita Layton).

В дальнейшем исследователи надеются построить более сложные версии своих моделей метаболизма и выйти за рамки рассмотрения биологического пола, включив вес, возраст или стадию менструального цикла.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

