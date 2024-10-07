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«Живое ископаемое», которое не эволюционировало за 100 млн лет

Эврика

В реках, водохранилищах и прибрежных заливах на юго-западе США, вплоть до мексиканского Веракруса водится длинномордая, с толстой бронированной чешуей и двумя рядами острых зубов рыба, которую с испугу можно принять за крокодила. В английском и немецком языках эту самую крупную из щук (некоторые достигают 2,4 м) так и называют alligator gar, Alligatorhecht, т.е. аллигаторовая щука.

«Живое ископаемое», которое не эволюционировало за 100 млн лет
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alligator_Gar_(7987422207).jpg by shankar s.

Эта огромная рыба миссисипский панцирник (Atractosteus spatula) — «по-настоящему доисторическое чудовище», — сказал биолог Джереми Уэйд (Jeremy Wade) в интервью River Monsters («Речные монстры»). Окаменелости показали, что эти древние животные существовали 100 миллионов лет назад в меловой период (145–66 миллионов лет назад), когда Землю населяли динозавры.

«Их выживание отчасти обусловлено их уникальной защитной системой — чешуей, сделанной из сверхтвердой эмали под названием ганоин», — отметил Уэйд. «Эта броня позволила им пережить хищных динозавров».

Эти жесткие, переплетенные гибкие чешуйки защищают их от нападений. Когда щуки достигают длины более метра, их единственным врагом становится аллигатор.

В первый год, начиная с крошечных ядовитых яиц, миссисипские панцирники достигают длины до 0,6 м. Они продолжают расти на протяжении всей жизни, и могут дожить до ста лет, поделился с Live Science водный эколог из университета Миннесоты Соломон Дэйвид (Solomon David).

Они входят в число «живых ископаемых» — видов, которые почти не изменились за миллионы лет. Исследование 2024 года показало, что у них самые медленные темпы эволюции среди всех челюстных позвоночных. Они эволюционировали так медленно, что миссисипские панцирники и длиннорылые панцирники (Lepisosteus osseus) — два вида, разделенные 100 миллионами лет эволюции — все еще могут производить плодовитое гибридное потомство. Эволюция в течение столь длительного периода времени обычно производит дико расходящиеся виды, которые никогда не могли бы размножаться.

Это примерно такое же количество эволюционного времени, которое разделяет вомбатов и людей, два совершенно разных вида, которые никогда не могли бы размножаться, рассказал Live Science автор исследования студент первого курса магистратуры в Йельском университете Чейз Браунштейн (Chase Brownstein).

Их острые как иглы зубы оставляют неприятный укус. Эти нападающие из засады хищники предпочитают питаться крабами, рыбой, птицами, млекопитающими, черепахами и падалью. В 1930-х годах Техасская комиссия по рыболовству создала «истребителя щук», чтобы попытаться убить рыбу электрическим током, выстреливая в воду 200 вольт. Сегодня эта рыба находится под защитой во Флориде, а в Техасе действуют ограничения на вылов рыбы.

Уточнения

Миссисипский панцирник — один из видов крупных рыб семейства панцирниковых, распространённых в Северной и Центральной Америке.

Мелово́й пери́од или мел, — последний период мезозойской эры.

Веракру́с (исп. Veracruz) — в переводе с испанского означает «Истинный Крест». 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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