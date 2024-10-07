Набта-Плая открывает астрономические тайны древнего мира

1:55 Your browser does not support the audio element. Эврика

Набта-Плая — мегалитическое сооружение, которое предсказывала погоду и отмечало важные астрономические события для древних людей.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMegaliths_Aswan_Nubia_museum.JPG by Raymbetz

В пустынной местности на юге Египта, примерно в 280 километрах к юго-западу от Асуана, когда-то населённой древними нубийцами находится, возможно, наидревнейшая из известных астрономических обсерваторий.

Первоначально археологический объект Набта-Плая, который на 2 000 лет древнее Стоунхенджа, состоял из множества вертикально стоящих мегалитов в несколько метров высотой. В настоящее время его основные камни хранятся в музее в Асуана для защиты от вандализма.

Помимо груды камней над центральным надгробием, прочие, по-видимому, были намеренно расположены в круге для выравнивания по восходу определённых звёзд, сообщает Live Science.

Шесть внутренних камней круга могли также использоваться в ритуалах. Эти внутренние камни были окружены 29 стоящими мегалитами, которые некоторые исследователи считают составными частями примитивного календаря.

Раскопки центрального захоронения в 2001 году не обнаружили человеческих останков, но нашли цельный скелет коровы. Наряду с другими свидетельствами, предположительно, Набта-Плая был построен древними людьми, которые зависели от пастьбы скота между озёрами.

Исследователи предполагают, что характерные камни в календарном круге могли указывать на восход солнца в день летнего солнцестояния, что служило сигналом для людей каменного века, чтобы ожидать дождя, который наполнит озёра водой.

Согласно гипотезе, три центральных камня представляли "пояс" Ориона, и некоторые мегалиты отмечали сезонные восходы ярких звёзд Арктур, Сириус и Альфа Центавра.

Уточнения

На́бта-Пла́я Набта-Плайя — археологический объект во впадине на месте высохшего озера в Нубийской пустыне, на трассе древнего караванного пути из Абу-Симбела в оазис Бир-Ксейба и далее в Центральную Африку.



Асуа́н — город в Египте, административный центр мухафазы Асуан.



Мегали́ты — сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита (IV—III тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке).



Аркту́р Альрамех, Азимех, Коланца, Альфа Волопаса, 16 Волопаса, HD 124897 — одиночная звезда в созвездии Волопаса на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 37,3 светового года (11,4 парсека) от Солнца.



А́льфа Цента́вра α Центавра — тройная звёздная система в созвездии Центавра.

