Набта-Плая — мегалитическое сооружение, которое предсказывала погоду и отмечало важные астрономические события для древних людей.
В пустынной местности на юге Египта, примерно в 280 километрах к юго-западу от Асуана, когда-то населённой древними нубийцами находится, возможно, наидревнейшая из известных астрономических обсерваторий.
Первоначально археологический объект Набта-Плая, который на 2 000 лет древнее Стоунхенджа, состоял из множества вертикально стоящих мегалитов в несколько метров высотой. В настоящее время его основные камни хранятся в музее в Асуана для защиты от вандализма.
Помимо груды камней над центральным надгробием, прочие, по-видимому, были намеренно расположены в круге для выравнивания по восходу определённых звёзд, сообщает Live Science.
Шесть внутренних камней круга могли также использоваться в ритуалах. Эти внутренние камни были окружены 29 стоящими мегалитами, которые некоторые исследователи считают составными частями примитивного календаря.
Раскопки центрального захоронения в 2001 году не обнаружили человеческих останков, но нашли цельный скелет коровы. Наряду с другими свидетельствами, предположительно, Набта-Плая был построен древними людьми, которые зависели от пастьбы скота между озёрами.
Исследователи предполагают, что характерные камни в календарном круге могли указывать на восход солнца в день летнего солнцестояния, что служило сигналом для людей каменного века, чтобы ожидать дождя, который наполнит озёра водой.
Согласно гипотезе, три центральных камня представляли "пояс" Ориона, и некоторые мегалиты отмечали сезонные восходы ярких звёзд Арктур, Сириус и Альфа Центавра.
На́бта-Пла́я Набта-Плайя — археологический объект во впадине на месте высохшего озера в Нубийской пустыне, на трассе древнего караванного пути из Абу-Симбела в оазис Бир-Ксейба и далее в Центральную Африку.
Асуа́н — город в Египте, административный центр мухафазы Асуан.
Мегали́ты — сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита (IV—III тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке).
Аркту́р Альрамех, Азимех, Коланца, Альфа Волопаса, 16 Волопаса, HD 124897 — одиночная звезда в созвездии Волопаса на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 37,3 светового года (11,4 парсека) от Солнца.
А́льфа Цента́вра α Центавра — тройная звёздная система в созвездии Центавра.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.