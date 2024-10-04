Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем

3:42 Your browser does not support the audio element. Эврика

Неандертальцы исчезли примерно в то время, когда Homo sapiens начал осваивать Европу. Археологов особенно интересует, кем были последние представители этого вида и где они обитали.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn

Существует мнение, что последние неандертальцы жили на юге Иберийского полуострова. Этот регион отличается от других частей Европы, и именно здесь могли укрываться неандертальцы от климатических изменений.

Поздние неандертальцы принимали участие в формировании мустьерской культуры, названной в честь пещеры Ле-Мустье (Le Moustier) на юго-западе Франции. Этот тип орудий появился около 160 тысяч лет назад, но исчез примерно 40 тысяч лет назад, предположительно вместе с его создателями.

На юге Иберии археологи нашли мустьерские инструменты, датируемые более поздним периодом. Это свидетельствует о том, что неандертальцы могли выживать в условиях, изменяющихся на других территориях Европы. Однако для подтверждения их присутствия археологам необходимы хорошо сохранившиеся слои, где они могут обнаружить следы деятельности неандертальцев, такие как кости с порезами или уголь от очагов.

Место, где исследование сталкивается с трудностями, — это Гибралтар. Сначала считавшийся последним оплотом неандертальцев, он привлек внимание с 1848 года, когда в пещере Форбс-Кворри (Forbes' Quarry) был найден череп неандертальца.

Раскопки в пещере Горама (Gorham's Cave), начавшиеся в 1990-х, принесли десятки мустьерских артефактов и уголь. В 2006 году зоолог Клайв Финлейсон (Clive Finlayson) с коллегами опубликовали статью в журнале Nature, в которой использовали радиоуглеродное датирование и установили, что некоторые находки относятся к периоду от 28 000 до 22 000 лет назад — гораздо позже, чем считалось до этого.

Однако более поздние исследования, проведенные археологом Томом Хайэмом (Tom Higham) в 2014 году, поставили под сомнение эти даты. Новые методы и статистическое моделирование показали, что неандертальцы не выжили после 39 000-37 000 лет назад. Хайэм заметил, что, хотя есть некоторые поселения, возраст которых около 40 тысяч лет, Гибралтар не выделяется как последний оплот.

Другим кандидатом на статус последнего прибежища неандертальцев является Куэва-Антон (Cueva Antón) в юго-восточной Испании. Исследования, проведенные археологом Жуаном Зильяном (João Zilhão), датировали находки угля 36 600 годами назад. Однако недостаток каменных орудий делает доказательства немного неопределенными.

Хайэм добавил, что не стоит говорить о "последних" неандертальцах, так как по всей Европе и, вероятно, Евразии существовали разные группы. Он считает, что неандертальцы были ассимилированы современными людьми, а не вымерли в каком-то определённом месте.

В конечном итоге, мы, возможно, никогда не узнаем, где и когда неандертальцы существовали в последний раз. Как отметил палеоантрополог Крис Стрингер (Chris Stringer), шансы найти последние образцы этого вида крайне малы, но новые методы исследования могут помочь выделить регионы с наиболее поздними датами.

Уточнения

Мустье́рская культура мустьерская эпоха — культурно-технологический комплекс, ассоциируемый с поздними неандертальцами, и соответствующая ему доисторическая эпоха.



Пещера Горама (англ. Gorham’s Cave) — пещера в юго-восточной части Гибралтара со стороны Средиземного моря.



Доисторический период Иберийского полуострова, на котором в настоящее время расположены Испания и Португалия, охватывает время от появления первых гоминид и до возникновения первых письменных памятников в эпоху финикийской колонизации.



Гибралта́р (англ. Gibraltar [dʒɪˈbrɔːltər], исп. произношение: [xiβɾalˈtaɾ]) — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая в себя Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.

