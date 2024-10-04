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Первыми модельерами были неандертальцы

4:25
Эврика

Обитавшие в холодных краях неандертальцы наверняка разводили огонь. Косвенные доказательства говорят о том, что они одевались с ног до головы в кожу и меха, но археологи никогда не находили остатки одежды неандертальцев.

Первыми модельерами были неандертальцы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_Neanderthal_Mother_(detail_of_diorama).jpg by Jaroslav A. Polák

"К сожалению, мы, скорее всего, никогда не получим археологических свидетельств существования одежды неандертальцев по причине её плохой сохранности", — сказала в интервью журналу Live Science биолог из университета Нотр-Дам Кара Окобок (Cara Ocobock).

Неандертальцы жили на севере вплоть до Сибири. Их широкая грудь, носы, плечи и таз, а также короткие конечности позволяли им сохранять тепло тела в холодном климате.

Хотя существуют свидетельства древней одежды от более поздних, анатомически современных людей — например, кожаный костюм 5000-летнего "Ледяного человека" Этци — пока никто не нашел подобных доказательств на стоянках неандертальцев.

На каменном скребке из стоянки Ноймарк-Норд (Neumark-Nord) в Германии было небольшое количество остатков, которые, вероятно, застряли во время обработки шкуры 200 тысяч лет назад. Остаток содержал кислоту из дубовой коры, которую можно использовать для дубления или консервации шкур животных. Однако неясно, был ли этот остаток от изготовления одежды или меховых покрывал. Каменные и костяные шила (заостренные инструменты) из позднего неандертальского поселения в центральной Франции также предполагают, что эти древние люди изготавливали инструменты специально для скрепления шкур вместе для одежды или укрытия.

Генетика головных и платяных вшей показывает, что неандертальцы и Homo sapiens разошлись где-то между 170 000 и 72 000 лет назад, и что один вид платяных вшей был повторно введен в Homo sapiens от другой древней человеческой популяции — возможно, неандертальцев — 100 000 лет назад. Поскольку платяные вши живут на одежде, это говорит о том, что наши предки начали носить одежду несколько раньше.

Передние зубы практически всех неандертальцев стерты гораздо сильнее, чем задние, что означает, что они использовали рот для удержания и манипулирования предметами, а не только для еды. Этот износ зубов у неандертальцев похож на износ современных инуитов, которые используют зубы для размягчения шкур животных для изготовления одежды.

Самым древним прямым доказательством технологии неандертальских волокон является фрагмент трехслойного шнура, прикрепленный к каменному инструменту из стоянки на юго-востоке Франции, которая датируется периодом от 41 000 до 52 000 лет назад. Хотя шнуры и веревки можно использовать для создания сетей, корзин и ловушек, их также можно превратить в обувь и ткань.

Одной из неизученных тем исследований, по словам биологического антрополога из университета Делавэра Сары Лейси (Sarah Lacy), являются свидетельства обморожения у неандертальцев.

Окобок отметила, что неандертальцы, вероятно, защищали свои гениталии от холода своего рода "неандертальским бандажом для защиты паха".

Поскольку нет массовых свидетельств обморожения неандертальцев, это подтверждает идею о том, что они защищали свои конечности.

Большинство исследователей согласны с тем, что неандертальцы носили одежду, вопрос о том, какую именно одежду они носили, остается открытым. Ранее ученые считали, что неандертальцы носили набедренные повязки или свободные накидки. Но, учитывая интеллект неандертальцев, Лейси считает, что они не получили достаточного признания.

Рассматривая одежду нынешних инуитов, которая включает в себя простую парку, брюки и ботинки, Лейси предполагает, что у неандертальских мужчин и женщин, вероятно, была похожая одежда. У женщин одежда, возможно, была немного свободнее, чтобы приспособиться к беременности. Неандертальских младенцев, возможно, пеленали в меха.

Уточнения

Этци (нем. Ötzi, встречаются также варианты написания Эци и Отци) — ледяная мумия человека эпохи медного века, обнаруженная в 1991 году в Эцтальских Альпах в Тироле.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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