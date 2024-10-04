Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первыми модельерами были неандертальцы
Штраф или лишение прав? Что ждет владельцев светодиодных противотуманок
Названы лучшие месяцы для планирования отпуска в следующем году
Учёные раскрыли хитрую манипуляцию: как цвет упаковки обманывает наше зрение
Запеченные помидоры: неожиданный способ готовить суп
Пять простых способов сделать так, чтобы кожа выглядела моложе на 5-7 лет без салонных процедур
Искусственный интеллект поможет предотвратить вымирание редких животных
Тонкое, эластичное и вкусное: рецепт лучшего теста для пельменей
Секрет садоводов: используйте капроновые колготки для защиты ваших деревьев

К покойному римскому гладиатору присоединилась дюжина мужчин и женщин

2:23
Эврика

В Турции раскопали 1800-летний саркофаг с надписью, что здесь покоится римский гладиатор по имени Евфрат (Euphrates). Вместо его останков археологи наткнулись на кости 12 женщин и мужчин, датируемые пятым веком н. э. Предположительно, гробницу повторно использовали примерно через 200 лет после предания земле первого покойника.

К покойному римскому гладиатору присоединилась дюжина мужчин и женщин
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Leon_Gerome_Pollice_Verso.jpg by Jean-Léon Gérôme

"Мы знаем из надписи на гробнице, что она впервые использовалась для гладиаторов. Он был построен в третьем веке н. э.", — сообщил Live Science доцент и историк искусств в университете Хатай Мустафы Кемаля Синан Мимароглу (Sinan Mimaroglu), который руководил раскопками.

Римская гробница обнаружена внутри руин базилики Святого Иоанна на холме Аясулук, кургане в западной турецкой провинции Измир, который является частью древнегреческого города Эфес. В дополнение к надписям, крышка и внутренняя часть каменного гроба имеют христианские крестовые символы, похожие на гравюры, ранее найденные внутри императорских гробниц в других частях Турции и Сирии, информирует сайт Turkiye Today.

Внутри саркофага виднеются начертания трех крестов, датируемых пятым веком, и несколько крестов на крышке гробницы, которые, вероятно, были добавлены в восьмом веке, сказал Мимароглу. Исследователи сравнивает эти кресты с другими, найденными в регионе, чтобы иметь больше представления о верованиях тех, кто их вырезал.

Гробница, а также мозаики и древняя система водоотвода расположены на 20 см ниже базилики. Церковь является древним местом захоронения, которое император Восточной Римской империи Юстиниан I превратил в купольное здание во время своего правления с 527 по 565 год н. э.

12 женщин и мужчин, похороненных в пятом веке, вероятно, имели высокий статус в обществе.

"Захоронения внутри церкви, вероятно, принадлежат представителям высшего класса или духовенству, поскольку маловероятно, что обычный человек был бы похоронен в базилике таким тщательным образом", — сказал Мимароглу в интервью Turkiye Today.

Уточнения

Фла́вий Пётр Савва́тий Юстиниа́н или Юстиниан Великий (11 мая 482, Тавресий, Верхняя Македония — 14 ноября 565, Константинополь) — византийский император, правивший с 1 августа 527 года вплоть до своей смерти в 565 году, правление которого стало периодом наивысшего расцвета Византии.

Бази́ли́ка (греч. βασιλική — «дом базилевса, царский дом») — тип строения прямоугольного плана.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
Авто
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала Аудио 
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Военные новости
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16 Аудио 
Как правильно обрезать ежевику: простые шаги для подготовки к зиме
Садоводство, цветоводство
Как правильно обрезать ежевику: простые шаги для подготовки к зиме Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Последние материалы
К покойному римскому гладиатору присоединилась дюжина мужчин и женщин
В Японии запустили бесплатные авиарейсы для иностранных туристов
Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами
Автомеханик объяснил, как крышка расширительного бачка убивает мотор
Король гор Монтаны доведет до сумы и тюрьмы
Поселения на Луне будут строить уже в этом столетии — учёный
81-летний фермер осужден за незаконное клонирование овец
Натуральная косметика: советы, как выбрать продукт без лишней химии
Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам
Блогера Валерию Чекалину отправили под домашний арест на полтора месяца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.