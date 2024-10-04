К покойному римскому гладиатору присоединилась дюжина мужчин и женщин

2:23 Your browser does not support the audio element. Эврика

В Турции раскопали 1800-летний саркофаг с надписью, что здесь покоится римский гладиатор по имени Евфрат (Euphrates). Вместо его останков археологи наткнулись на кости 12 женщин и мужчин, датируемые пятым веком н. э. Предположительно, гробницу повторно использовали примерно через 200 лет после предания земле первого покойника.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Leon_Gerome_Pollice_Verso.jpg by Jean-Léon Gérôme

"Мы знаем из надписи на гробнице, что она впервые использовалась для гладиаторов. Он был построен в третьем веке н. э.", — сообщил Live Science доцент и историк искусств в университете Хатай Мустафы Кемаля Синан Мимароглу (Sinan Mimaroglu), который руководил раскопками.

Римская гробница обнаружена внутри руин базилики Святого Иоанна на холме Аясулук, кургане в западной турецкой провинции Измир, который является частью древнегреческого города Эфес. В дополнение к надписям, крышка и внутренняя часть каменного гроба имеют христианские крестовые символы, похожие на гравюры, ранее найденные внутри императорских гробниц в других частях Турции и Сирии, информирует сайт Turkiye Today.

Внутри саркофага виднеются начертания трех крестов, датируемых пятым веком, и несколько крестов на крышке гробницы, которые, вероятно, были добавлены в восьмом веке, сказал Мимароглу. Исследователи сравнивает эти кресты с другими, найденными в регионе, чтобы иметь больше представления о верованиях тех, кто их вырезал.

Гробница, а также мозаики и древняя система водоотвода расположены на 20 см ниже базилики. Церковь является древним местом захоронения, которое император Восточной Римской империи Юстиниан I превратил в купольное здание во время своего правления с 527 по 565 год н. э.

12 женщин и мужчин, похороненных в пятом веке, вероятно, имели высокий статус в обществе.

"Захоронения внутри церкви, вероятно, принадлежат представителям высшего класса или духовенству, поскольку маловероятно, что обычный человек был бы похоронен в базилике таким тщательным образом", — сказал Мимароглу в интервью Turkiye Today.

Уточнения

Фла́вий Пётр Савва́тий Юстиниа́н или Юстиниан Великий (11 мая 482, Тавресий, Верхняя Македония — 14 ноября 565, Константинополь) — византийский император, правивший с 1 августа 527 года вплоть до своей смерти в 565 году, правление которого стало периодом наивысшего расцвета Византии.



Бази́ли́ка (греч. βασιλική — «дом базилевса, царский дом») — тип строения прямоугольного плана.

