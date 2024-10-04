К покойному римскому гладиатору присоединилась дюжина мужчин и женщин

В Турции раскопали 1800-летний саркофаг с надписью, что здесь покоится римский гладиатор по имени Евфрат (Euphrates). Вместо его останков археологи наткнулись на кости 12 женщин и мужчин, датируемые пятым веком н. э. Предположительно, гробницу повторно использовали примерно через 200 лет после предания земле первого покойника.
"Мы знаем из надписи на гробнице, что она впервые использовалась для гладиаторов. Он был построен в третьем веке н. э.", — сообщил Live Science доцент и историк искусств в университете Хатай Мустафы Кемаля Синан Мимароглу (Sinan Mimaroglu), который руководил раскопками.
Римская гробница обнаружена внутри руин базилики Святого Иоанна на холме Аясулук, кургане в западной турецкой провинции Измир, который является частью древнегреческого города Эфес. В дополнение к надписям, крышка и внутренняя часть каменного гроба имеют христианские крестовые символы, похожие на гравюры, ранее найденные внутри императорских гробниц в других частях Турции и Сирии, информирует сайт Turkiye Today.
Внутри саркофага виднеются начертания трех крестов, датируемых пятым веком, и несколько крестов на крышке гробницы, которые, вероятно, были добавлены в восьмом веке, сказал Мимароглу. Исследователи сравнивает эти кресты с другими, найденными в регионе, чтобы иметь больше представления о верованиях тех, кто их вырезал.
Гробница, а также мозаики и древняя система водоотвода расположены на 20 см ниже базилики. Церковь является древним местом захоронения, которое император Восточной Римской империи Юстиниан I превратил в купольное здание во время своего правления с 527 по 565 год н. э.
12 женщин и мужчин, похороненных в пятом веке, вероятно, имели высокий статус в обществе.
"Захоронения внутри церкви, вероятно, принадлежат представителям высшего класса или духовенству, поскольку маловероятно, что обычный человек был бы похоронен в базилике таким тщательным образом", — сказал Мимароглу в интервью Turkiye Today.
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