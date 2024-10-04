В США впервые за 30 лет создали препарат для лечения шизофрении

На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило новый нейролептик. Это первый новый класс препаратов для лечения шизофрении за более чем 30 лет.
Существующие методы лечения воздействуют на клеточные рецепторы нейротрансмиттера дофамина; новый препарат, содержащий ксаномелин и троспия хлорид и продаваемый компанией Bristol Myers Squibb под названием Cobenfy, как полагают, регулирует уровень дофамина косвенно через другую цель — мускариновые ацетилхолиновые рецепторы M1 и M4.
Ученые не до конца понимают механизм действия Cobenfy, но в двух испытаниях фазы 3 на взрослых с шизофренией лечение не только уменьшило "позитивные" симптомы галлюцинаций и бреда, но и "негативные", такие как социальная и эмоциональная изоляция, с которыми было трудно справиться с помощью существующих методов лечения.
Кроме того, препарат Cobenfy, принимаемый в виде таблеток два раза в день, содержит соединение, ранее применявшееся для лечения гиперактивного мочевого пузыря, которое ограничивает побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, которые долгое время осложняли разработку мускариновых препаратов.
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Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.
Антипсихоти́ческие препара́ты (антипсихоти́ки), или нейролепти́ческие сре́дства (нейроле́птики) (от др.-греч. νεῦρον — нерв и ληπτικός — вбирающий, втягивающий), — психотропные препараты, подавляющие психическую (высшую) нервную деятельность, эмоциональное состояние, поведение и способные устранять бред, галлюцинации, другие проявления психоза, при этом они не нарушают сознания, однако подавляют психомоторное возбуждение. Другие, ранее употреблявшиеся названия этих препаратов — нейропле́гики, антишизофрени́ческие сре́дства, больши́е транквилиза́торы, атара́ктики.
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA, USFDA, букв. «Управление еды и лекарств») — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.
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