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В США впервые за 30 лет создали препарат для лечения шизофрении

1:26
Эврика

На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило новый нейролептик. Это первый новый класс препаратов для лечения шизофрении за более чем 30 лет.

В США впервые за 30 лет создали препарат для лечения шизофрении
Фото: https://www.flickr.com/photos/dinfos_showcase/sets/72157650921376780/ by Airman 1st Class Devin N. Boyer is licensed under commons.wikimedia.org

Существующие методы лечения воздействуют на клеточные рецепторы нейротрансмиттера дофамина; новый препарат, содержащий ксаномелин и троспия хлорид и продаваемый компанией Bristol Myers Squibb под названием Cobenfy, как полагают, регулирует уровень дофамина косвенно через другую цель — мускариновые ацетилхолиновые рецепторы M1 и M4.

Ученые не до конца понимают механизм действия Cobenfy, но в двух испытаниях фазы 3 на взрослых с шизофренией лечение не только уменьшило "позитивные" симптомы галлюцинаций и бреда, но и "негативные", такие как социальная и эмоциональная изоляция, с которыми было трудно справиться с помощью существующих методов лечения.

Кроме того, препарат Cobenfy, принимаемый в виде таблеток два раза в день, содержит соединение, ранее применявшееся для лечения гиперактивного мочевого пузыря, которое ограничивает побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, которые долгое время осложняли разработку мускариновых препаратов.

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Уточнения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω «расщеплять», «раскалывать» + φρήν «ум, мышление, мысль»), или схизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.
 

Антипсихоти́ческие препара́ты (антипсихоти́ки), или нейролепти́ческие сре́дства (нейроле́птики) (от др.-греч. νεῦρον — нерв и ληπτικός — вбирающий, втягивающий), — психотропные препараты, подавляющие психическую (высшую) нервную деятельность, эмоциональное состояние, поведение и способные устранять бред, галлюцинации, другие проявления психоза, при этом они не нарушают сознания, однако подавляют психомоторное возбуждение. Другие, ранее употреблявшиеся названия этих препаратов — нейропле́гики, антишизофрени́ческие сре́дства, больши́е транквилиза́торы, атара́ктики.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA, USFDA, букв. «Управление еды и лекарств») — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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