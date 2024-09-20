Появилась новая версия распространения коронавируса: что о ней известно

Делать выводы о том, что источником распространения коронавируса является рынок морепродуктов в китайском Ухане, преждевременно. Об этом Pravda.Ru заявил вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
По его словам, существуют две основные версии происхождения коронавируса SARS CoV-2: мутации коронавируса в животных и передача его к человеку ("естественное происхождение") и утечка из лаборатории, в которой проводили эксперименты с коронавирусами по приобретению функций ("лабораторное происхождение").
"Новые данные метагеномного анализа образцов, собранных на рынке в Ухане, подтверждают "естественную" версию. Вместе с тем, использованные авторами методы секвенирования и биоинформатики имеют некоторые ограничения, поэтому окончательный вывод о происхождении SARS CoV-2 делать рано", — сказал вирусолог.
Как отметил Аграновский, вопрос о происхождении коронавируса перешёл из сферы науки в сферу политики. Например, в США республиканцы поддерживают версию о лабораторном происхождении коронавируса, а демократы в ней сомневаются и верят тем ученым, которые за "естественную" версию.
Ранее журнал Cell сообщил, что китайские, американские и европейские ученые доказали, что коронавирус начал распространяться по Китаю, а потом и по миру с рынка морепродуктов в городе Ухань. Специалисты изучили структуру множества обрывков геномов коронавируса, которые были собраны на территории Уханьского рынка в конце 2019 — начале 2020 года, и источником инфекции были млекопитающие — циветы, бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Оказалось, что они действительно были заражены и незаконно продавались в западной части рынка, где и были зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19.
Уха́нь (кит. упр. 武汉, пиньинь Wǔhàn; ) — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр этой провинции. Самый густонаселённый город центрального Китая с населением около 12 млн человек, расположенный в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй. В 2020 году город приобрёл известность за пределами Китая как точка начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.