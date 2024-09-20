Появилась новая версия распространения коронавируса: что о ней известно

Вирусолог Аграновский заявил, что делать выводы о новом источнике распространения коронавируса рано

2:03 Your browser does not support the audio element. Эврика

Делать выводы о том, что источником распространения коронавируса является рынок морепродуктов в китайском Ухане, преждевременно. Об этом Pravda.Ru заявил вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Фото: Mos.ru by Максим Денисов, CC BY 4.0

По его словам, существуют две основные версии происхождения коронавируса SARS CoV-2: мутации коронавируса в животных и передача его к человеку ("естественное происхождение") и утечка из лаборатории, в которой проводили эксперименты с коронавирусами по приобретению функций ("лабораторное происхождение").

"Новые данные метагеномного анализа образцов, собранных на рынке в Ухане, подтверждают "естественную" версию. Вместе с тем, использованные авторами методы секвенирования и биоинформатики имеют некоторые ограничения, поэтому окончательный вывод о происхождении SARS CoV-2 делать рано", — сказал вирусолог.

Как отметил Аграновский, вопрос о происхождении коронавируса перешёл из сферы науки в сферу политики. Например, в США республиканцы поддерживают версию о лабораторном происхождении коронавируса, а демократы в ней сомневаются и верят тем ученым, которые за "естественную" версию.

Ранее журнал Cell сообщил, что китайские, американские и европейские ученые доказали, что коронавирус начал распространяться по Китаю, а потом и по миру с рынка морепродуктов в городе Ухань. Специалисты изучили структуру множества обрывков геномов коронавируса, которые были собраны на территории Уханьского рынка в конце 2019 — начале 2020 года, и источником инфекции были млекопитающие — циветы, бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Оказалось, что они действительно были заражены и незаконно продавались в западной части рынка, где и были зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19.

Уточнения

Уха́нь (кит. упр. 武汉, пиньинь Wǔhàn; ) — город субпровинциального значения в провинции Хубэй КНР, административный центр этой провинции. Самый густонаселённый город центрального Китая с населением около 12 млн человек, расположенный в месте слияния рек Янцзы и Ханьшуй. В 2020 году город приобрёл известность за пределами Китая как точка начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.





COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

