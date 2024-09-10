Правда о тартразине: как пищевой краситель делает кожу прозрачной, безопасен ли он?

Биохимик Дробышева: просветить пищевым красителем черепную коробку невозможно

3:12 Your browser does not support the audio element. Эврика

Недавно учёные провели исследование с пищевым красителем и пришли к выводу, что он может делать кожу прозрачной. После полученных результатов специалисты полагают, что эта процедура поможет в будущем выявлять у человека опухоли, ушибы или же вены для взятия крови. Эксперт объяснила, как работает данная добавка и может ли она навредить.

Фото: commons.wikimedia.org by Belikov Maxim, CC BY 4.0

Не так давно учёные провели опыты с участием крыс. Они нанесли пищевой краситель на определённые части тела грызунов и обнаружили, что при взаимодействии живого организма и данной добавки кожа животных становится прозрачной. К примеру, специалисты нанесли вещество на голову крысам, что помогло увидеть их кровеносные сосуды. В связи с результатами многочисленных исследований учёные сделали вывод, что в будущем такая процедура поможет ставить диагнозы посредством эффекта прозрачности. Вполне вероятно, что добавка позволит выявлять опухоли, различные повреждения, проблемы с пищеварением или же просто показывать вены для взятия биологического материала.

О том, почему это вещество так влияет на кожу и может ли оно нанести вред человеческому организму, сообщила NewsInfo.Ru биохимик Юлия Дробышева.

Для начала эксперт объяснила, что человеческая кожа не является прозрачной в связи с тем, что твёрдые тела по законам физики отражают видимый спектр лучей. При этом основной спектр у человека — это синий ультрафиолет. В лаборатории, где проводили эксперименты над грызунами, как раз применили молекулы тартразина, которые в состоянии по максимуму поглощать лучи именно этого цвета. К тому же они не пытаясь убрать красные, находящиеся в человеческом организме в меньшем количестве. Для того чтобы увидеть ту самую прозрачную кожу, необходимо было применить специальные микроскопы. Следуя всем этим правилам, в инфракрасном диапазоне двухфотонной микроскопии учёные действительно могли видеть кишечник, мочевой пузырь и ткани животных сквозь наружный покров тела, пояснила биохимик.

На вопрос, представляет ли угрозу для человека эта добавка, эксперт ответила отрицательно. Однако она предупредила, что в связи с уровнем секретности проводимых исследований и их начальным этапом до конца неизвестна ограничительная доза, концентрация вещества. Процедура может оставлять эффект, как от временной татуировки, добавила она.

Помимо этого, Юлия Дробышева акцентировала внимание на том, что на сегодняшний день пока ещё нет точной информации, что так на кожу влияет только тартразин. Есть вероятность, что его вводят в связке с ещё какими-то веществами.

К тому же эксперт добавила, что озвученный учёными результат с крысиным мозгом является весьма сомнительным. Она аргументировала это тем, что невозможно просветить обычным пищевым красителем костную часть головы и увидеть там, как заявляли исследователи, кровеносные сосуды.

Уточнения

Тартразин — органическое соединение, синтетический азокраситель с химической формулой C 16 H 9 N 4 Na 3 O 9 S 2 , используется как пищевой краситель, входит в свод пищевых стандартов Кодекс Алиментариус под кодом E102.



Пищевы́е краси́тели — разновидность пищевых добавок, группа природных и синтетических красителей, пригодных для окрашивания пищевых продуктов.



Двухфото́нный ла́зерный микроско́п — лазерный микроскоп, позволяющий наблюдать живые ткани на глубине более одного миллиметра, используя явление флуоресценции. Двухфотонный микроскоп является разновидностью мультифотонного флуоресцентного микроскопа. Его преимущества по сравнению с конфокальным микроскопом — большая проникающая способность и низкая степень фототоксичности.

