Жизнь после смерти: можно ли оживить человека спустя несколько дней после остановки сердца?

Хирург Хорошев: успешно проведённая реанимация — это одно-два сломанных ребра

Военный врач прокомментировал заявление профессора из США, который утверждает, что смерть — это лишь повреждение. Кроме того, американский специалист уверяет, что человека можно вернуть к жизни спустя несколько дней после полного прекращения сердцебиения.

Фото: DVIDS by Staff Sgt. Michael Ellis, PDM

Некоторое время назад профессор из Соединённых Штатов Америки Сэм Парния заявил спустя десятки лет исследований, что смерть — это не конец, а всего лишь повреждение. По его мнению, после полной остановки сердца человека вполне можно вновь вернуть к жизни спустя часы и даже сутки, информировал The Telegraph. Он также добавил, что оживить мертвеца в наши дни уже не составит больших проблем.

Дело в том, что с появлением рассуждений Сэма Парния были опубликованы и результаты исследований специалистов из Саутгемптонского университета в Великобритании. Согласно их анализу, человеческий мозг является работоспособным всего лишь три минуты после остановки жизненно важного органа.

Пролить свет на происходящее решил сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. На вопрос NewsInfo.Ru, правда ли возможно вернуть к жизни человека через час или спустя сутки после полного и необратимого прекращения нормальных биологических процессов в организме, эксперт ответил отрицательно.

"Это абсурд", — сказал специалист.

Кроме того, он подтвердил информацию, что мозг находится в работоспособном состоянии 3-4 минуты после внезапного и полного прекращения эффективного сердцебиения.

Он также немного приоткрыл завесу тайны, сообщив, что хорошо выполненная реанимация — это одно-два сломанных ребра.

Уточнения

Остано́вка се́рдца — внезапное и полное прекращение эффективного сердцебиения с наличием или отсутствием биоэлектрической активности. Представляет смертельную опасность, вызывая гипоксию.



Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР), сердечно-лёгочно-мозговая реанимация — комплекс неотложных мероприятий, направленных на поддержание жизнедеятельности организма (базовая сердечно-лёгочная реанимация, является важной частью первой помощи) и восстановление его витальных функций (расширенная сердечно-лёгочная реанимация, проводится медицинскими сотрудниками) .

