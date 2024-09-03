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Эксперт рассказал, как нейрочип Neuralink меняет мир и людей

Гендиректор Botkin Al Капнинский о вживлении чипа Neuralink: однажды это будет обыденностью
Эврика

В России уже существуют технологии, которые похожи на чип Neuralink. Более того, подобные разработки вживляют, чтобы проходить через турникеты или управлять курсором мыши. В скором времени эти технологии будут обыденностью.

Гендиректор Botkin Al Капнинский о вживлении чипа Neuralink: однажды это будет обыденностью
Фото: commons.wikimedia.org by Royonx, PDM

Как известно, американский бизнесмен и инвестор Илон Маск создал особенный чип Neuralink, который позже на практике опробовал Ноланд Арбо — парализованный 29-летний мужчина. Отмечалось, что благодаря изобретению Маска он стал в состоянии учить иностранные языки, совершенствовать почерк и даже писать собственные произведения. Чип стал самым что ни на есть настоящим прорывом в сфере технологий и медицины.

Первые итоги применения чипа продемонстрировали "многообещающее обнаружение нейронных спайков". Предприниматель из Соединенных Штатов Америки назвал свое создание "Телепатия”, поскольку оно может управлять аппаратами при помощи силы мысли.

По поводу будущего разработки Илона Маска, рисков и аналогичных исследованиях в Российской Федерации информировал NewsInfo.Ru гендир Botkin Al Артем Капнинский. По его словам, в России уже существуют аналогичные технологии, но немного другого плана. В отличие от разработки Илона Маска, в РФ не внедряют в человека устройство, а одевают на него. Существуют наработки, которые способствуют тому, что человек может управлять курсором мыши, привел в пример эксперт. Кроме того, он добавил, что мир на данный момент действительно развивается в этой области, и есть вероятность, что подобные разработки в скором будущем станут не чем иным, как обыденностью.

По словам эксперта, на сегодняшний день уже не существует какого-либо разрыва между человеком и ИИ. Он аргументировал это тем, что технологии уже повсеместно используют, например, в медицинских учреждениях.

На вопрос, существует ли нужда здоровым людям применять подобные чипы и какие возникают риски от их использования, эксперт сообщил, что на данный момент времени говорить о том, что все будут применять эту разработку, рано. Однако то, что есть люди, которые внедряют всевозможные метки, чтобы проходить через турникеты и так далее, — это факт. Помимо этого, чипы облегчают работу врачам и спасают жизни в кардиологии или травматологии.

Уточнения

Neuralink — американская нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском, планирующая заниматься разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. Компания была основана в 2016 году, а первые публикации о ней появились в марте 2019 года. Торговая марка Neuralink была приобретена у предыдущего владельца в январе 2017 года.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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