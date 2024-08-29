Согласно Указу президента РФ. В Ярославле школьники научатся выполнять программу развития страны

Форум в Ярославле соберёт активных и креативных школьников

1:08 Your browser does not support the audio element. Эврика

В мае этого года президент России Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Фото: Пресс-служба госкорпорации Росатом

Разумеется, это становится ориентиром не только для правительства, но и для простых граждан, в том числе и молодёжи.

И именно на это нацелен Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", который пройдёт 10-11 сентября в г. Ярославле. Основной акцент на этом форуме делается на знакомство учащихся с национальными целями и приоритетами развития страны, установленными указом главы государства.

Это будет своеобразной отправной точкой, запускающей цикл проектной деятельности школьников. Так обучающиеся могут не только знакомиться с ориентирами развития РФ, но и через проектную работу видеть возможности собственного вклада в это самое развитие.

Медиахолдинг Pravda.Ru побывает на форуме и расскажет о векторах развития молодежных проектных инициатив.