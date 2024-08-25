Рубль на грани краха из-за Ближнего Востока и финансовых проблем с Китаем

К концу лета курс рубля на внебиржевых торгах к доллару США начал ослабевать и, по данным ЦБ РФ, в настоящий момент составляет 91 рубль 62 копейки.
Это ухудшение произошло на фоне санкций США, введённых 13 июня 2024 года, когда курс составлял 89 рублей 02 копейки. Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов отметил, что это вызывает негативные настроения.
Эксперт выделил несколько основных причин ослабления рубля. Во-первых, с окончанием периода отпусков население активно продаёт рубли и покупает валюту, увеличивая спрос на наличные.
Во-вторых, геополитическая напряжённость, особенно в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, повышает спрос на защитные активы, такие как золото, доллары США и евро.
В-третьих, возникают сложности с трансграничными расчётами в Китае за уже поставленные и предоплаченные товары. Китайские банки начали возвращать платежи российским импортерам, опасаясь вторичных санкций США.
Официальный курс иностранных валют по отношению к рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня)
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