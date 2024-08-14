Российские школьники показали блестящий результат на IT-олимпиаде

Российская сборная одержала победу на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), которая проходила в Болгарии с 9 по 14 августа.
Команда учащихся и выпускников московской школы Летово — Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина — выиграла у 40 команд из США, Китая и Японии. Их решения в научном туре оказались даже лучше, чем авторские.
Подготовку команды проводили в Центральном университете, созданном при поддержке Т-Банка и других крупных российских компаний. Руководили процессом ведущие эксперты в области искусственного интеллекта.
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