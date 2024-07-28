Дни стали более длинными по причине глобального потепления

0:49 Your browser does not support the audio element. Эврика

Согласно исследованиям учёных, глобальное потепление привело к увеличению продолжительности светового дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Roger McLassus 1951, CC BY-SA 3.0

Из-за изменений климата ледники начали таять быстрее, что привело к повышению уровня моря и перемещению водных масс от полюсов к экватору. Это, в свою очередь, привело к тому, что Земля стала более сплюснутой, а продолжительность дня начала увеличиваться с 1900 года.

По данным специалистов, в XX веке изменение светового дня колебалось в пределах от 0,3 до 1,0 миллисекунды в век, но с 2000 года этот показатель ускорился до 1,33 ± 0,03 миллисекунды в век.