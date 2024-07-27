Генетики установили, что население Европы в эпоху неолита сократилось из-за чумы

0:55 Your browser does not support the audio element. Эврика

Генетики выяснили, почему в каменном веке произошло резкое сокращение численности населения. Оказывается, всему виной была чума.

Фото: Openverse by Sam Howzit, CC BY 2.0

Историки знают, что в XIV веке из-за эпидемии "чёрной смерти" погибло около 30% населения Европы. Но это была не первая эпидемия чумы.

В Копенгагенском и Гётеборгском университетах проанализировали ДНК останков 108 человек, которые жили примерно 5 тысяч лет назад. Оказалось, что 17% из них болели чумой.

В эпоху неолита в Европе также произошло сокращение населения. Из-за этого земледельцы исчезли с территорий современной Скандинавии и северо-западной Европы. Долгое время учёные спорили о причинах этого явления, но недавно они пришли к выводу, что людей убила чума, которая распространялась в несколько этапов.