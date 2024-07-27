В США прошло испытание аэротакси на водородном двигателе

1:11 Your browser does not support the audio element. Эврика

Компания Joby Aviation успешно провела испытания своего электро-водородного аэротакси. Летательный аппарат, модифицированный из электрического самолёта с шестью роторами, преодолел расстояние в 840 километров над просторами Калифорнии.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0

Это первый водородный аппарат, который может вертикально взлетать и приземляться. При посадке у него осталось 10% топлива, а единственным выбросом в атмосферу стала вода.

Джобен Бевирт, основатель компании, считает, что авиапутешествия должны стать более экологичными. Электрическое аэротакси может изменить городские перемещения и региональные поездки.

Самолёт использует 40 килограммов водорода в жидком состоянии для выработки тепла и электричества. Также он имеет батареи для дополнительной мощности при старте и приземлении.

Компания планирует запустить коммерческие рейсы такси уже в следующем году, хотя для водородно-электрической модели требуются дополнительные испытания.

Испытания аэроавтомобилей проходят также в Китае, но там они работают на электрической тяге.