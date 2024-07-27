Может ли ИИ заботиться о домашних животных?

Аллан Грейн, футуролог, исследовал, как искусственный интеллект может улучшить уход за домашними животными. Он выделил полезные технологии и потенциальные угрозы.
Эксперт считает, что автоматизированные кормушки, самоочищающиеся туалеты, интеллектуальные ошейники и системы мониторинга здоровья могут значительно упростить повседневную заботу о питомцах. Интерактивные игрушки и умные двери для животных позволяют им не только жить в комфорте, но и развиваться. А климат-контроль на основе искусственного интеллекта сделает жизнь питомцев ещё лучше. Многие из этих технологий можно контролировать через смартфон хозяина.
Однако есть и обратная сторона медали. Из-за чрезмерной зависимости от технологий может нарушиться эмоциональная связь между людьми и их пушистыми друзьями. А эта связь играет важную роль в психологическом благополучии питомца.
Впрочем, люди во многом и остаются людьми, поскольку в мире есть котики. Не стоит привлекать искусственный интеллект там, где нужны именно человеческие эмоции и чувства.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.