Может ли ИИ заботиться о домашних животных?

1:11 Your browser does not support the audio element. Эврика

Аллан Грейн, футуролог, исследовал, как искусственный интеллект может улучшить уход за домашними животными. Он выделил полезные технологии и потенциальные угрозы.

Эксперт считает, что автоматизированные кормушки, самоочищающиеся туалеты, интеллектуальные ошейники и системы мониторинга здоровья могут значительно упростить повседневную заботу о питомцах. Интерактивные игрушки и умные двери для животных позволяют им не только жить в комфорте, но и развиваться. А климат-контроль на основе искусственного интеллекта сделает жизнь питомцев ещё лучше. Многие из этих технологий можно контролировать через смартфон хозяина.

Однако есть и обратная сторона медали. Из-за чрезмерной зависимости от технологий может нарушиться эмоциональная связь между людьми и их пушистыми друзьями. А эта связь играет важную роль в психологическом благополучии питомца.

Впрочем, люди во многом и остаются людьми, поскольку в мире есть котики. Не стоит привлекать искусственный интеллект там, где нужны именно человеческие эмоции и чувства.