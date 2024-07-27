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Европейские астрономы зафиксировали огромное количество космического мусора

1:00
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Европейские астрономы зафиксировали огромное количество космического мусора
Фото: NASA is licensed under public domain

Представители Европейского космического агентства сообщили, что на орбите Земли находится огромное количество мусора. По их подсчётам, в настоящее время там расположено более 35 тысяч объектов размером более 10 см в поперечнике. Из них 26 тысяч являются мусором, а ещё 9100 — действующими спутниками. Кроме того, вокруг Земли вращаются сотни тысяч более мелких частиц размером от 1 до 10 см.

По словам специалистов, с каждым годом человечество запускает всё больше спутников, и лишь малая часть из них возвращается на Землю по завершении своего срока службы. Особенно загружены околоземные орбиты на высоте от 500 до 600 тысяч метров.

Этот мусор представляет опасность для функционирующих спутников, и вскоре некоторые орбиты могут стать непригодными для запусков.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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