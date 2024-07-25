Запуск новейшего космического корабля США откладывается

Запуск космического корабля Starliner может быть отложен до осени.
Представители НАСА сообщили, что вместе с инженерами Boeing они проводят тестирование двигателя корабля, аналогичного тому, что находится на орбите. Цель тестирования — выявить возможные проблемы. Для этого двигатель был полностью разобран, а клапаны топлива и окислителя подверглись тщательному изучению.
Кроме того, в лаборатории был разобран сервисный модуль для выявления причины утечки гелия.
Вполне возможно, что экипаж Starliner останется на МКС до конца лета. НАСА уже получило разрешение на продление срока работы аккумулятора корабля, который определяет длительность его пребывания в космосе. Изначально запланированные 45 дней были удвоены, и если потребуется, аппарат может находиться на орбите до начала сентября.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.