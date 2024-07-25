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Запуск новейшего космического корабля США откладывается

С новейшим космическим кораблём США возникли неполадки

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Эврика

Запуск космического корабля Starliner может быть отложен до осени.

С новейшим космическим кораблём США возникли неполадки
Фото: NASA is licensed under public domain

Представители НАСА сообщили, что вместе с инженерами Boeing они проводят тестирование двигателя корабля, аналогичного тому, что находится на орбите. Цель тестирования — выявить возможные проблемы. Для этого двигатель был полностью разобран, а клапаны топлива и окислителя подверглись тщательному изучению.

Кроме того, в лаборатории был разобран сервисный модуль для выявления причины утечки гелия.

Вполне возможно, что экипаж Starliner останется на МКС до конца лета. НАСА уже получило разрешение на продление срока работы аккумулятора корабля, который определяет длительность его пребывания в космосе. Изначально запланированные 45 дней были удвоены, и если потребуется, аппарат может находиться на орбите до начала сентября.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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