Первый человек с нейроимплантом пока жив и здоров и даже доволен результатом

"Это просто невероятно!" — так описал свои ощущения первый человек, получивший имплант от компании Neuralink. В интервью РИА Новости он рассказал, что, несмотря на то, что часть электродов ранее отошла от его мозга, эффективность работы устройства повышается.
Нолан Арбо, который был парализован семь лет назад, получил имплант Telepathy. Этот имплант позволяет ему управлять смартфоном или компьютером силой мысли. Однако в мае часть электродов всё же отошла от его мозга. Сейчас, по словам пациента, работает примерно 15% от общего количества электродов.
"Это достаточно малое количество … и при этом сейчас я могу гораздо больше, чем в начале эксперимента".
Он сказал, что если следующий владелец чипа сможет обеспечить работу 90-100% электродов, то это будет "большим шагом вперёд".
Разумеется, подобные эксперименты в России никогда не будут проводиться по этическим причинам.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.