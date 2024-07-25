Первый человек с нейроимплантом пока жив и здоров и даже доволен результатом

Опыт Илона Маска по вживлению чипов в мозг человека пока не выявил угроз

1:03 Your browser does not support the audio element. Эврика

"Это просто невероятно!" — так описал свои ощущения первый человек, получивший имплант от компании Neuralink. В интервью РИА Новости он рассказал, что, несмотря на то, что часть электродов ранее отошла от его мозга, эффективность работы устройства повышается.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, CC BY-SA 3.0

Нолан Арбо, который был парализован семь лет назад, получил имплант Telepathy. Этот имплант позволяет ему управлять смартфоном или компьютером силой мысли. Однако в мае часть электродов всё же отошла от его мозга. Сейчас, по словам пациента, работает примерно 15% от общего количества электродов.

"Это достаточно малое количество … и при этом сейчас я могу гораздо больше, чем в начале эксперимента".

Он сказал, что если следующий владелец чипа сможет обеспечить работу 90-100% электродов, то это будет "большим шагом вперёд".

Разумеется, подобные эксперименты в России никогда не будут проводиться по этическим причинам.