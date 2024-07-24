Авиасалон МАКС проходит в онлайн-режиме

Международный авиационно-космический салон МАКС, который должен был пройти в 2024 году в традиционном формате с демонстрацией авиатехники, показательными полётами и выступлениями специалистов, прошёл в необычном формате — онлайн.
Проект получил название eMAKS и стартовал во вторник. Изначально было неясно, будут ли на салоне показаны выступления и полёты в реальном времени или только видеозаписи. По наблюдениям РИА Новости, на eMAKS были представлены именно видеозаписи.
Посетители проекта могли ознакомиться с материалами выставочной программы — виртуальными экспозициями более 70 компаний и организаций из аэрокосмической и смежных отраслей.
Как сообщил РИА Новости авиаэксперт Олег Пантелеев, у организаторов салона есть обширный архив видеозаписей, которые были сделаны за более чем два десятилетия.
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